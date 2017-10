Volcanes con mayor actividad en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Por su actividad, entendemos por volcán activo aquel que es susceptible de entrar en una etapa de actividad ininterrumpida en cualquier momento, por lo que este tipo de volcanes se considera que permanecen siempre en estado de latencia. No obstante, sólo unos pocos registran períodos de actividad continuada, dado que lo normal es que su entrada en erupción se da de manera ocasional.De acuerdo con información del sitio nationalgeographic.com, ese estima que existen casi 2 mil volcanes activos en la Tierra. Cuando un volcán de esta magnitud entra en erupción, los lapsos de actividad no tienen una duración determinada, de modo que pueden durar desde pocas horas hasta varios años.Hasta hoy no se conoce a ciencia cierta un método para la detección y prevención del momento de la erupción, tal como lo señala el portal viajejet.comEtna, Sicilia. ItaliaSe coloca como el más activo de Europa, ha vivió su última gran erupción y en los años recientes han contabilizado hasta veinte. Está ubicado en la zona de Catania y cuenta con más de 3 mil 332 metros de altitud, por lo que su es cráter visible desde todos los puntos de la región.Piton de la Fournaise, Isla ReuniónDesde el año 2006 en que tuvo varias erupciones no había despertado hasta que estos años volvió a escupir humo, fuego y lava. Está situado en el Océano Índico, es uno de los dos volcanes que hay en la isla, el otro es el Piton des Nieges.Fimmvorduhals, IslandiaEn 2010, este volcán entró en erupción después de casi un siglo en silencio, la cual abrió una grieta de casi un kilómetro de longitud. Está ubicado a 120 kilómetros al este de Reikiavik, el Fimmvorduhals es un volcán subterráneo.Kilauea, HawaiEs el más joven de los volcanes y está localizado en Isla Grande de Hawai, es también uno de los más grandes del planeta. En hawaiano, la palabra kilauea significa esparcir en grandes cantidades. Desde 1983, año en que entró en erupción, se mantiene activo.Monte Yasur, VanuatuEstá ubicado en el Pacífico Sur en la isla de Tanna y tiene apenas 361 metros de altitud, lo que hace que sea uno de los volcanes más accesibles del mundo. En permanente erupción aunque casi nunca entraña peligro.FUENTE: De10:com.mx