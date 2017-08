Panamá celebra a Macondo en su Feria Internacional del Libro

PANAMÁ, Panamá(AP )

La Feria Internacional del Libro de Panamá abrió sus puertas el martes con Macondo a la vista.



La 13ra edición de la feria, una de las más bisoñas en América Central, tiene como invitada especial a Colombia, por lo que se sumará a los festejos por el cincuentenario de “Cien años de soledad”, la obra cumbre de Gabriel García Márquez.



Pero a la par del viaje a Macondo, ese pueblo ficticio creado por el Nobel colombiano fallecido en el 2014, los organizadores de la exhibición también quieren alzar su voz contra la xenofobia y las manifestaciones anti-inmigrantes atizadas, dicen, con la llegada al poder del presidente estadounidense Donald Trump.



“Eso es algo negativo para toda nuestra región”, dijo a The Associated Press Orit Btesh, presidenta de la Cámara Panameña del Libro, que impulsa la feria. “Por eso estamos haciendo un foro sobre refugiados. No me voy a quedar callada”.



El foro, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aborda entre otros asuntos el masivo flujo de venezolanos que huyen de la profunda crisis política y económica en su país, sumido en más de cuatro meses de protestas antigubernamentales que han dejado más de un centenar de muertos.



Btesh dice que el discurso anti-inmigrante de Trump y su iniciativa de construir un gran muro en la frontera con México está calando en países de la región como Panamá, donde, asegura, crece el rechazo por el masivo ingreso de venezolanos y colombianos.



En lo literario, Colombia, como invitado de honor, estará representada por más de 20 escritores que incluyen a Piedad Bonnett, William Ospina y Jorge Franco, ganador del Premio Alfaguara de novela 2014 por “El mundo de afuera”. El país sudamericano tendrá dos stands, uno con mil títulos de ediciones nacionales, y otro dedicado a la literatura infantil.



El homenaje a “Cien años de soledad” en Panamá, que sucede al realizado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en abril, tendrá lugar el jueves con una mesa redonda en la que participarán, entre otros, Bonnett y el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, a quien también se le hará un reconocimiento por su trayectoria en la novela negra.



Un conversatorio sobre la vida y obra de García Márquez, desde la óptica de gente que lo conoció e hizo amistad con el laureado escritor colombiano, tendrá lugar al día siguiente de la celebración de Macondo.



Colombia también presentará la exposición “El río de nuestra vida”, integrada por el archivo fotográfico del emblemático Nereo López con textos del propio García Márquez, dijo la embajadora colombiana Ángela Benedetti.



La feria, que el año pasado fue visitada por alrededor de 100 mil personas según los organizadores, estará abierta hasta el domingo.



