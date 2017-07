¿Conocías estos datos de Díaz Ordaz?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Su imagen aparecía en las caricaturas de los diarios de circulación nacional, era un simio con la cara de Díaz Ordaz, el presidente mexicano que, reacio a la crítica, era duro, autoritario, un tirano en potencia para el que la democracia no existía, que acallaba las voces con una simple orden. Dispuesto a matar por conseguir el "bienestar de la República". El estado era Díaz Ordaz.



ustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, Puebla. Estudió leyes en el Colegio del Estado de Puebla y se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el ala más conservadora.



Díaz Ordaz fue funcionario del Consejo de Conciliación y Arbitraje y presidente del Supremo Tribunal de Justicia, además fue vicerrector de la Universidad de Puebla. Fue diputado federal y senador por su partido, y fue la amistad que desarrolló con Manuel Ávila Camacho la que le introdujo a las grandes ligas. En 1963 fue postulado como candidato a la Presidencia de la República, resultó electo y asumió el cargo el 8 de septiembre de 1964.



El punto clave del sexenio de Díaz Ordaz llegó la noche del 2 de octubre de 1968, unos días antes de las Olimpiadas en México. Ese día, un grupo de policías disfrazados de civiles asesinaron a cientos de estudiantes que se manifestaban en contra de su política autoritaria.



A pesar de que la noticia no fue difundida como tal, años más tarde, la verdad salió a flote. Como era su costumbre, el presidente daba órdenes de reprimir cualquier protesta en contra de su régimen y el 2 de octubre no fue la excepción.



Díaz Ordaz dejó de ser presidente en diciembre de 1970 y murió el 15 de julio 1979.



La economía



Gustavo Díaz Ordaz recibió del gobierno de Adolfo López Mateos una creciente economía nacional. Con una adecuada política fiscal y crediticia logró un crecimiento de entre el 6 y el 8% con relación al PIB, gracias a que se dio preferencia a la inversión nacional sobre la extranjera.



El Metro



Díaz Ordaz “dio” a los mexicanos el transporte más usado en la Ciudad de México. Gracias al acercamiento con el gobierno francés a través de la figura de la actriz María Félix, se logró un crédito para que el 29 de abril de 1967 se iniciaran las obras con un costo de 2 mil 350 MDP.



El voto a los jóvenes



El 22 de diciembre de 1969 se publicó el decreto que otorgó la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir 18 años de edad, antes se daba a los 21.



La Ley del Trabajo



El 1 de mayo de 1970, el presidente promulgó la Ley Federal del Trabajo en el que se plasmaron las regulaciones que establecen las relaciones entre patrones y trabajadores; señaló cómo debían ser los salarios, las prestaciones, los riesgos de trabajo, las indemnizaciones y los despidos



Las Olimpiadas de 1968



Con consignas como ¡No queremos Olimpiada, queremos revolución!, los jóvenes hacían notar su descontento con el sistema de gobierno impuesto por el PRI; aprovecharon que los ojos del mundo estarían sobre el país para protestar. El 12 de octubre se inauguraron los primeros juegos en el país.



Política agraria



Díaz Ordaz llevó a cabo un gran reparto de tierras de más de 24 millones de hectáreas. Gracias al impulso de la industrialización rural y las obras de irrigación se logró un plan agrario integral, pero la mano dura en el campo no se contuvo a pesar del apoyo que proporcionó.



Las huelgas estudiantiles



La mano autoritaria de Ordaz dio origen a las primeras protestas en 1965, que generó que la clase media de la sociedad se levantara. En primer lugar fueron los médicos que fueron reprimidos y encarcelados por su postura contra el gobierno. Ese fue el primer indicativo de lo que estaba por venir.



La inversión para PEMEX



En su sexenio se creó el Instituto Mexicano del Petróleo, ocho plantas de refinería y se dio un gran impulso a la petroquímica. Se amplió el servicio eléctrico y se crearon presas y torres de comunicaciones en diversas partes del país. Además de ocho aeropuertos y una importante red carretera.



2 de octubre, NO SE OLVIDA



La indignación comenzó por una riña entre las Vocas 3 y 5 del IPN y estudiantes de la prepa Isaac Ochoterena. El 2 de octubre, Díaz Ordaz dio la orden de reprimir una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, hasta hoy se desconoce el número de estudiantes muertos ahí.



