Conoce si tu ciclo es normal

En este punto de tu vida, seguramente estás en sincronía con lo que sucede con tu ciclo menstrual, y lo que es normal (o no). Así que cuando pasa algo raro, te llega el miedo de que tales síntomas tal vez sean señal de un problema grave de salud. Y no, ¡relájate! Lo más seguro es que no sea nada malo, pues tu ciclo irá cambiando con los años, sucesos en tu vida y otros cambios de estilo de vida.



“De repente me volví irregular”



Cuando tu ciclo se desvía de su horario regular por más de unos meses seguidos, toma nota. Es posible que sea causa de la perimenopausia, los 10 años antes de que llegue la menopausia. Tu periodo puede llegar antes o después, o simplemente podría saltarse un mes de la nada.



Un ciclo impredecible también puede ser causa de una tiroides sobreactiva, esa glándula en el cuello que regula muchas funciones corporales como la ovulación. Tanto el hipertiroidismo, como el hipotiroidismo son súper comunes conforme avanzan los años.



“Mis cólicos empeoraron”



Podría ser endometriosis, una condición que afecta al 10% de las mujeres a nivel mundial, provocado por el tejido endometrial que sale fuera de su zona. La endometriosis no llega de la nada; típicamente se notan cambios en el dolor de la menstruación a partir de la adolescencia.



Otros culpables pueden ser los fibroides uterinos; tumores benignos que se forman en o dentro de la pared uterina; varían en tamaño y a veces no hacen mucho daño.



“Mi flujo se volvió más abundante”



Puede que hayas cambiado de método anticonceptivo, los cuales regulan y disminuyen el periodo menstrual. También puede ser causa de la perimenopausia o anticoagulantes, los cuales permiten que la sangre fluya con mayor facilidad para reducir el riesgo de un ataque el corazón.



Por otra parte, pueden ser señal de fibroides, Síndrome de Ovario Poliquístico(quistes en los ovarios que provocan sangrados más abundantes) o una infección.



“Hay manchas de sangre entre periodos”



Las manchas son un síntoma de muchas causas, la mayoría benignas. Primero que nada, ¿estás probando un nuevo método anticonceptivo? Porque las pastillas y el DIU hormonal suelen provocar manchas de sangre, así como cambios hormonales de la perimenopausia y disfunción de la tiroides..



Y si el sangrado ocurre después del coito, puede ser señal de infección, inflamación o pre-cáncer.



“Desapareció mi menstruación”



Perder 1 o 2 ciclos no es causa de alarma, pero cuando sucede 3 veces seguidas, deberías consultarlo con tu ginecólogo. Asumiendo que no estás embarazada, tu primera idea puede ser la menopausia o perimenopausia. El estrés también puede ser un gran factor, especialmente en momentos fuertes como durante la pérdida de un ser querido, de un trabajo o un cambio de estilo de vida por completo.



