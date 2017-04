La luna puede afectar tu sueño

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Esta última semana, más personas que la anterior sufrieron en todo el mundo insomnio y dificultad para conciliar el sueño. ¿Cuál fue la causa? No se trata de nada extraño, sino de la luna llena.







Existe una cantidad importante de estudios que investigan la relación entre las fases de la luna y la anatomía humana, y específicamente la influencia de la luna llena en el ciclo del sueño. Algunos de ellos han encontrado que durante la luna llena se registra un incremento en los casos de insomnio.



Uno de los estudios que encontraron evidencia de esta "influencia lunar" fue publicado en la revista especializada Current Biology en 2013. El experimento, cargo de Christian Cajochen y sus colegas de la Universidad de Basilea, en Suiza , observó a 33 personas que se ofrecieron como voluntarias para dormir en una habitación de laboratorio.



En los días de luna llena, a los pacientes les costó más conciliar el sueño y la calidad del descanso fue menor, a pesar de estar encerrados en un cuarto completamente oscuro. Eso no fue todo: los voluntarios también mostraron una caída en los niveles de melatonina, vinculada a los ciclos de nuestro reloj biológico.



Los científicos ya sabían que, cuando está oscuro, el cuerpo produce más melatonina, mientras que genera menos cuando hay luz. La melatonina es una de las responsables de un descanso pleno, y cuando una persona se expone a luz intensa por las noches, o a muy poca durante el día, sus ciclos del sueño pueden verse alterados.



Sin embargo, el hecho de que los pacientes estuvieran en un cuarto cerrado sugiere que los efectos de la luna sobre el sueño pueden relacionarse con otro factor diferente la luz.

Un dato interesante es que investigar el efecto de la luna llena no era el objetivo original del estudio. Los voluntarios durmieron en el laboratorio en dos noches diferentes que no fueron consecutivas entre sí, y el hecho de que hubiera luna llena una vez, fue casual. Algún tiempo después, el equipo decidió volver a cotejar la información teniendo en cuenta el factor lunar, y allí fue cuando se llevaron una sorpresa.



Los resultados del estudio muestran que en los días de Luna llena la actividad cerebral vinculada con el sueño profundo bajó un 30%. A los voluntarios también les tomó cinco minutos más dormirse, y una vez que lo lograron, lo hicieron 20 minutos menos cuando había Lluna llena que cuando no.



¿Has experimentado dificultades del sueño esta semana?



FUENTE: http://www.labioguia.com/notas/si-esta-semana-te-costo-dormir-la-causa-puede-ser-la-luna