¿Tráfico? Puedes hacer varias cosas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hora pico, miles de automóviles, cornetas, personas disgustadas… De verdad, a nadie le gusta estar atrapada en el tráfico de la ciudad.



Además, si eres de las que pierde la paciencia fácilmente, es muy probable que llegues a tu trabajo, clases u hogar de mal humor y estresada. Por eso, invierte este tiempo en actividades productivas que te reanimen y te devuelvan la alegría.



INFÓRMATE



Mientras estas atrapada en el tráfico, puedes aprovechar y escuchar las noticias para que te informes de lo que está pasando en el país y en el mundo. Enciende la radio, y ponle atención a lo que comentan los locutores e invitados. Estarás al tanto de todos los acontecimientos.



ESTUDIA



Si tienes un parcial, prueba oral o una exposición y no tuviste el tiempo suficiente para estudiar, aprovecha y da un repaso al contenido. Eso sí, siempre respetando tu seguridad; así que no lo hagas si no tienes el freno de mano y los canales están estáticos.



LEE UN LIBRO



Estar atrapada en el tráfico es la oportunidad perfecta para ponerte al día con la lectura; en especial si vas en transporte público. Te recomendamos elegir un libro ligero, que te entretenga y distraiga; así el trayecto no se tornará tedioso y el tiempo no será perdido.



TEN UN PLAYLIST DIVERTIDO



Una excelente idea para divertirte mientras estas atrapadas en el tráfico es escuchar música animada que sea agradable para tus oídos, así empezarás el día el día llena de energía.



Si colocas canciones que te gustan o te hagan bailar en tu asiento, podrás aislarte un poco del entorno en el que estás y relajarte durante el camino.



Por: Andreina Santos



FUENTE: http://mx.emedemujer.com/actualidad/estas-atrapada-trafico/