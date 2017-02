Un perro es empleado de una gasolinería

BRASIL (Tomada de la Red)

Lamentablemente, sigue habiendo muchas personas que abandonan a sus perros. Y aunque cada vez es más la gente que los deja en perreras, otros siguen optando por dejarlos en gasolineras, una práctica muy extendida en muchos países del mundo. El destino de muchos de estos animales es desolador, pero algunos afortunados logran dar con gente maravillosa. Es el caso de Negão, un can que ha conseguido convertirse en el empleado más adorable de una gasolinera de un pueblo de Brasil.



Todo lo que el animal necesitaba



Como te íbamos diciendo, Negão fue abandonado en una gasolinera de Brasil. En concreto, en una gasolinera Shell en construcción del pueblo de Mogi das Cruces. Tal y como ha contado Sabrina Plannerer, dueña del negocio, cuando vieron a este perrito vagabundo no dudaron en adoptarle y en darle todos los cuidados que necesitaba: le compraron comida, una caseta para perros y una correa para sacarlo a pasear.



Los clientes están encantados con Negão



Lo más curioso es que Sabrina y su pareja decidieron convertir a Negão en un empleado más de la gasolinera. Incluso, le dieron una tarjeta de identidad como la que tienen todos los empleados de Shell. Según explican sus orgullos dueños, el perro tiene un talento natural para la atención al cliente. Así, espera a que la gente llegue y luego va a saludarles. Como no podía ser de otra manera, los clientes están encantados con el animal e, incluso, algunos le traen juguetes.



Un ejemplo para otros establecimientos



Sabrina espera que su ejemplo anime a otros establecimientos a adoptar perros, ya que hay muchos animales que necesitan un hogar.



FUENTE: