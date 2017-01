Hacer ejercicio en la mañana es muy saludable

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Es todo un esfuerzo madrugar para ejercitarte, sin duda es digno de admiración. Y sin quizá saberlo, ya estás disfrutando de grandes beneficios...



Pero si tú eres de aquellos que ni se le pasa por la cabeza hacer ejercicio de mañana, ¡este artículo es para ti! Los beneficios del ejercicio mañanero pueden ser de suma importancia para tu salud.



Al principio te va a costar, pero, ¡te aseguro que no te vas a arrepentir!



Tu metabolismo funcionará más rápido



Quizá no tengas problemas con tu metabolismo… pero yo sí, bueno, tenía. Desde que comencé a hacer ejercicio todo volvió a su normalidad.



Mi cuerpo y yo estamos más en armonía, y me siento mucho más dinámica y enérgica.



Te ayudará a reducir el estrés y la depresión



La ciencia lo dice: los ejercicios ayudan a liberar endorfinas y a reencontrarnos con la felicidad -además de reducir el estrés y la depresión-.



Pero, ¿por qué de mañana? Si tu cuerpo libera endorfinas en las primeras horas del día, tú te mantendrás más feliz durante más horas…



Tendrás un día más positivo



Las endorfinas que libera tu cuerpo harán gran parte del trabajo. Pero, además, esa sensación gratificante que nos genera hacer ejercicio ayudará a que tu día esté pleno de pensamientos positivos. Y es que la sensación de despertarte para hacer algo por ti mismo generará buenos sentimientos en tu interior.



Contarás con más energías



En la mañana, tenemos muchas más energías que en el resto del día. Si hacemos ejercicio en este momento del día, podremos rendir mucho más y ¡mejor!



Podrás cultivar otros hábitos saludables



Cuando comenzamos a tomar buenas decisiones por nosotros mismos, nos motivamos. Hacer ejercicio en la mañana puede incitarnos a seguir cuidándonos en el día para que lo ya hecho no sea en vano.



Tu piel lucirá más natural



El ejercicio matutino puede tener efectos duraderos en nuestra salud: no solo en el metabolismo, también en nuestra piel.



Puedes hacer la prueba: tu piel se verá más natural y llena de brillo propio.



Te concentrarás de manera más sencilla y fácil



Con el correr de las horas, nuestra concentración disminuye. Nuestra mente está más cansada y no nos permite poner todo de nosotros en una tarea.



Por eso, es muy importante hacer ejercicio en la mañana: la concentración estará al 100 % y podremos ser más efectivos en el entrenamiento.



Mejorarás tu nivel de descanso



Ejercitarnos de manera regular ayuda a controlar el sueño y equilibrarlo. Pero los efectos son más efectivos y duraderos si hacemos ejercicio en la mañana.



Tendrás las energías suficientes para enfrentar el día y no estarás acelerado a la hora de dormir: ¿qué más podrías pedir?



Si ya haces ejercicio matutino, ¡felicitaciones! Vas por un buen camino. Si todavía no te has regalado este gran momento contigo mismo, ¡te lo aconsejo!



