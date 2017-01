Lo mejores trucos de limpieza

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Todos los días las personas comparten en las redes sociales trucos de limpieza que nos permiten limpiar de manera cada vez más eficiente y efectiva. ¡Lo difícil es conocer todos estos trucos! Nosotros hemos recopilado los mejores para ti.



#1 Limpiador desengrasante casero

Quizá no te diste cuenta, pero es probable que los gabinetes de la cocina estén cubiertos por una fina capa de grasa y suciedad. Para removerla prueba esta receta de limpiador desengrasante casero: mezcla una parte de aceite vegetal y dos partes de bicarbonato de sodio. Con un cepillo frota la pasta en los gabinetes y ¡voilà! Quedarán impecables.



#2 Solución para eliminar manchas de colchones

Si hay algo que me desespera son las manchas en el colchón, ¡porque son difíciles de quitar! O más bien lo eran, porque mezclando detergente con agua oxigenada tendrás una poderosa solución para eliminar manchas de colchones. ¡Y también sirve para alfombras!



#3 Removedor de bacterias de la tabla de picar

Ya sabemos que a veces el detergente no es suficiente para matar a las resistentes bacterias que se alojan en la tabla de picar. Pero con este truco no tienen chance de sobrevivir: espolvorea la tabla con sal fina y frota a conciencia con medio limón. Luego lava normalmente.



#4 Limpiador para el riel de la mampara de ducha

¡Este truco fue compartido más de 24.000 veces en Pinterest! Y gracias a él ahora sabemos cómo limpiar fácilmente el riel de la mampara de la ducha: humedece toallas de cocina con vinagre y colócalas en el riel. Déjalas reposar 30 minutos, y luego remueve la suciedad con un cepillo de dientes viejo.



#5 Limpiador para el colchón

No solo las manchas atacan los colchones, también los olores y la suciedad del ambiente y del cuerpo. Para hacer una limpieza profunda al colchón todo lo que necesitas es mezclar una caja de bicarbonato de sodio con 10-20 gotas de tu aceite esencial favorito. Distribuye el bicarbonato sobre el colchón, frota para impregnarlo y deja reposar una hora. Luego aspira el bicarbonato ¡y tu colchón lucirá como nuevo!



FUENTE: http://www.vix.com/es/creatividad/160161/estos-son-los-trucos-de-limpieza-mas-populares-en-internet-todavia-no-los-conoces