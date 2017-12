¿Es malo ponerle cascabeles a los gatos?

(Tomada de la Red)

Como es costumbre, los dueños de gatos suelen ponerle cascabeles, pero esto puede tener consecuencias negativas en el animal.



Las mascotas son estos seres adorados entre los hogares amantes a los animales, por tanto, queremos darles gusto en muchas cosas, o adornarlos, o vestirlos como más tiernos nos parezcan.



Entre los gatos, ha existido por mucho tiempo la tradición de ponerles un cascabel o hasta varios. Lo que no muchos saben es que esto puede resultar dañino en la salud física y emocional de estos curiosos mininos.



Se tiene en cuenta que el uso de los cascabeles es útil para localizar a los gatos, ya que ellos son sigilosos, curiosos y suelen esconderse, o pueden salir al jardín o dar un paseo por ahí, incluso en la casa de su vecino. Como también, estos felinos domésticos todavía mantienen ciertos atributos salvajes de sus antepasados, como el instinto de caza, por lo que puede pasar que su mascota regrese con un ave o ratón muerto en su boca, entonces, al estar emitiendo sonidos antes de moverse, el cascabel avisaría o alertaría a la pobre presa sobre su fatal destino.



Digamos que esas pueden ser algunas razones para ponerle estos sonajeros a los mininos, el problema yace a que, al ponerlo sobre el collar de la mascota, este está muy cerca del oído del animal, el cual es un sentido muy desarrollado en él, lo que lo hace más sensible ante los ruidos. Entonces imagínese que el gato esté escuchando estos sonidos constantemente, naturalmente, el oído se irá desgastando, perdiendo la calidad de escucha, aunque no es muy probable que quede sordo.



Otro motivo para no poner cascabel en su gato es que la personalidad de la mascota no tolerará mucho los ruidos, él se pondrá muy nervioso al escuchar esto el día y no saber qué hacer ni de dónde viene, sería algo muy molesto, sobre todo en el caso de los cascabeles más grandes.



Si su felino lo recibe bien, solo use collares, que estén hechos de acuerdo al cuerpo de él, que no le dificulte moverse o no lo haga dejar enganchado con objetos en la casa o afuera.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/es-malo-ponerle-los-gatos-cascabeles