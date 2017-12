Las preguntas de pareja más buscadas en Google de 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿A quién le pides los mejores consejos de pareja? Algunos lo hacen a sus amigos, familiares, sicólogos y compañeros de pareja… pero otros le piden consejo al tan confiable tío Google. Y lo más seguro es que tú lo has hecho también.



Google estudió la agregación de trillones de búsquedas de este año, usando información de Google Trends y filtrando spam y preguntas repetidas para compilar una lista que refleja el espíritu del 2017. Lo que descubrieron fue que, en el caso de relaciones amorosas, la gente tiene MUCHAS preguntas… y cuando quieren una respuesta, buscan a Google.



¿Cómo es una relación saludable?



Después de todo, una relación saludable es lo que TODOS buscamos, pero, por supuesto, varía de pareja a pareja. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la comunicación es clave. Si no hay comunicación, no hay relación.



¿Cómo sabes que la relación ha terminado?



Aunque es seguro asumir que cuando una persona se va… la relación ha terminado, en un mundo con prácticas como ghosting y benching, es difícil saber exactamente cómo funciona la época moderna. Pero una buena forma de saber si la relación ha terminado, es identificar si tu pareja deja de hacer un esfuerzo. Las relaciones necesitan trabajo, y si uno de los 2 deja de hacerlo… es “game over.”



¿Cómo salirse de una relación tóxica?



Una vez que hayas identificado que estás en una relación tóxica… has dado el primer paso. El siguiente paso es darte cuenta que mereces algo MEJOR. Parece lo más fácil del mundo, pero en realidad es extremadamente difícil, y cada quien debe encontrar su camino.



¿Cómo superar una relación?



Productivamente. Y, por supuesto, darte cuenta que puedes hacer mejores cosas con tu tiempo. Sin mencionar que la vida es muy corta para vivir en el pasado. Obviamente es más fácil decirlo que hacerlo… pero el tiempo te mostrará el camino.



¿Qué es una relación abierta?



Aunque una relación abierta es aquella que permite a los 2 integrantes salir con otras personas, se ha confirmado que cada relación abierta es diferente, en términos de reglas y parámetros. Y, por supuesto, no es para todos.



¿Cómo puedo salvar mi relación?



Aunque algunas relaciones no merecen salvación, es obvio que la gente no puede desapegarse fácilmente de lo que les hace daño. Es importante tener comunicación y terapia en pareja. También es posible tomarse un break para elegir qué ruta tomar.



¿Qué es el poliamor?



Al igual que con las relaciones abiertas, es difícil darle significado al poliamor. Para cada relación hay reglas y parámetros diferentes.



¿Cómo construir confianza en la relación?



Dado que la confianza, así como la comunicación, es la base de una relación saludable, es bueno saber que la gente está preguntándole a Google. Construir una relación es diferente para cada pareja, pues cada uno tiene un pasado y parámetros diferentes.



¿Cómo cambiar el estado de relación en Facebook?



Esto es interesante… ¿la gente sigue dándole importancia a esto? Muchos de mis amigos cambian sus estados de relación seguido, ya sea, por una pizza o una dona.



¿Cómo hacer funcionar una relación a distancia?



Gracias al internet y las redes sociales, ésta es la pregunta MÁS buscada en Google. Y la respuesta es: comunicación.