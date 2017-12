Cómo dejar una buena impresión en la familia de tu novio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Con la época navideña de frente, es posible que finalmente te toque conocer la familia de tu pareja. Y sé lo que piensas: NADA puede ser más aterrorizante.



Es normal estar nerviosa, después de todo quieres dar una buena impresión, pero ¿sabías que no tiene que ser tan traumático como te lo pintan en las películas? Es importante ser tú misma y no estresarte por algo que posiblemente no termine mal.



Elige tus tiempos



La época navideña parece el momento ideal para conocer la familia de tu pareja. Pero sólo porque sea tradicional y conveniente, no quiere decir que tengas que hacerlo en esta época. Para muchos, Diciembre es el mes familiar, de amor y mucha comida. ¿En verdad es el momento correcto para conocer a tus “suegros”?



¿Qué quieres conseguir de esto?



¿Qué tan importante es esta reunión? Trata de hablarlo con tu pareja primero. Es importante estar consciente de lo que significa para ti… y lo que significa para él. Si una persona piensa que es el siguiente paso, mientras que al otro no le importa, podrían empezar los problemas. Si ambos saben lo que significa para ustedes, los nervios y la incomodidad serán menores.



Calma



Claro, podría ser un poco incómodo y tal vez te toque ver un poco de drama familiar, pero trata de mantener la calma. En lugar de molestarte por el drama, sonríe honestamente. Después de todo estás ahí por tu pareja, no por ellos (todavía).



Haz preguntas



¿Te preocupa dejar una mala impresión? Entonces haz preguntas. Esto demuestra interés genuino, sin mencionar que es considerado y amable. Así no serás el centro de atención todo el tiempo y aprenderás mucho de tu pareja.



Sé tú misma



No pienses de más. Tu pareja está contigo porque le gustas. La persona que eres es la misma persona que él quiere que sus padres conozcan. Y creéme, sus padres estarán más preocupados por la felicidad de su hijo, que tu personalidad. Sólo quieren saber que eres una persona honesta y que no lastimará a su hijo. Si ven que lo haces feliz… harán un gran esfuerzo por aceptarte.



Recuerda que la relación es con tu pareja, no con ellos



Si estás muy nerviosa, recuerda que tu pareja es lo más importante. Vas a conocer su familia por él, no por sus padres. Conocer a tus “suegros” puede ser estresante, pero al final del día, sólo tienes que ser tú misma, sonreír y ser atenta.