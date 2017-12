¡Peligro! Es tóxica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Siempre quieren ser las protagonistas, no escuchan, interrumpen, usan la ironía y el sarcasmo, culpan a otros de provocar su enojo y sus errores, invalidan las emociones y expresiones de los demás, suelen ser déspotas y autoritarias, les gusta tener el control, son víctimas y mártires vivientes, que, si no es por una u otra razón, deben tener el control y la verdad absoluta… Éstas, son solo algunas de las características que refieren a una persona tóxica.



Diariamente estamos expuestos a tener encuentros, por lo regular desagradables, con personas de esta índole, que cuando menos nos damos cuenta, ya estamos envueltos en sus redes. Estas personas, son muy hábiles en la manipulación y en el chantaje emocional, todo ello con la finalidad se siempre tener la razón, ya que tienen un fuerte temor al fracaso y una fuerte necesidad del reconocimiento social.



Entrando en contexto, una persona tóxica la podemos relacionar como alguien que refleja desde su interior mucha negatividad, resentimiento, envidia, celos, critica, frustración, baja autoestima, y que en su afán de ser importantes o conseguir un reconocimiento como ya lo mencionaba en líneas anteriores, suelen ser bastante groseros, hirientes, fríos emocionales, necios y tercos, obteniendo de su entorno todo lo contrario, las personas tienden a alejarse de ellos. Lo cual genera un aumento en su frustración y en su intensidad en sus conductas y actitudes negativas.



Cuando convivimos con este tipo de personas, podemos percibir un desgaste físico y emocional, son muy absorbentes, nos roban justamente lo que ellos no tienen: energía, motivación, entusiasmo y actitud positiva.



“Las personas tóxicas son como el cáncer: si los mantienes en tu vida, van a destruir tus sueños, esperanzas y ambiciones”.



¿Qué hacer con este tipo de personas, que nos limitan, critican, atacan, persuaden y fastidian?



Lo primero a realizar es identificar qué tipo de persona tóxica es:



• El “macho alfa”, por lo regular tiene el control de una oficina, de una pareja o de algún subordinado, quien, por medio del poder, el control y la coerción obtiene lo que desea.

• El “envidioso”, quien descalifica todas las cualidades que puede tener un sujeto a nivel personal o material.

• El “perero”, para el nada está bien, nada es suficiente, todo tiene un “pero”.

• El “busca culpas”, quien achaca a los demás, sus fracasos y sus estados emocionales negativos, ya que los triunfos son por las acciones que él realiza.

• El “agresor”, utiliza la intimidación, la amenaza y la ofensa para lograr su cometido.



Una vez que tenemos claro que tipo de persona tóxica es, viene el proceso de desintoxicarse, es decir:



• Comunicarnos de manera clara y directa con el manipulador, sobre las actitudes negativas que está mostrando y que no son de nuestro agrado.

• Responsabilizarnos de nuestras actitudes y acciones que tomamos frente a ese tipo de personas.

• Comprender que la otra persona es tóxica y que no está en nosotros generar su cambio, así como no enfocarnos en los aspectos negativos de su persona.

• Mantener una distancia de tal manera que sus comentarios, actitudes y acciones no sean perjudiciales para nuestra persona.

• Tener un buen sentido del humor, como respuesta a las personas tóxicas. Lo contrario, seria estar conflictuándonos constantemente por sus actitudes negativas.



Es importante aclarar que las personas toxicas, no intoxican a quien quieren, si no a quien pueden. Es decir, aquellos que ponen límites y aprenden a ser asertivos, mantendrán su espacio emocional fuera del alcance de estas personas.