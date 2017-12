5 Reglas que debes seguir para bajar de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay muchas preguntas en el aire a la hora de decidir si quieres bajar de peso: ¿debería dejar de comer carbohidratos o grasas? ¿Podré comer chocolate? ¿Qué tan malos son los détox? ¿Debería hacer más cardio o fuerza? Son muchas cosas que debes considerar… y es hora de hacerlo.



Antes de que te digas a ti misma que vas a ponerte a dieta, te sugiero empezar con lo básico: las reglas.



Enfócate en comer alimentos enteros de alta calidad



Hay millones de dietas diferentes en el mundo que te prometen prácticamente los mismos beneficios. Pero la única dieta real que deberías seguir es aquella que incluye proteína, frutas, verduras y granos enteros.



Es importante elegir alimentos que sean saludables y menos procesados. La proteína es lo mejor para evitar antojos y las frutas y verduras son indispensables para una buena salud. Recuerda: comidas ENTERAS.



Muévete dentro y fuera del gym



Estar activa no quiere decir que debas sudar en un gimnasio; también tienes que moverte durante el día. Después de todo, sin importar cuánto ejercicio hagas, mucho sedentarismo SIEMPRE será malo para tu salud y peso.



Lo óptimo es realizar 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada por semana, así como entrenamiento de fuerza 2 veces a la semana.



Duerme más



La falta de sueño y los problemas de peso van de la mano. Es importante dormir suficiente y BIEN; de otra forma tu peso no podrá regularse apropiadamente. Sé que muchos consideran que dormir es una pérdida de tiempo, pero independientemente de eso, es parte indispensable de tu organismo.



Alínea tus ciclos de sueño con tus ritmos circadianos



No sólo tienes que dormir suficiente; la hora en la que lo haces también puede afectar tu peso.



El cuerpo quiere estar despierto cuando hay luz de día, y quiere dormir cuando anochezca. Cuando interrumpimos este patrón, interrumpimos la parte del cerebro que regula nuestro peso.



Cuando no duermes con un horario, está confirmado que quemas 12-16% menos calorías. Entre más alejada estés del horario correcto, mayor riesgo tienes de ganar peso, así que ¡cuidado!



Relájate



Es fácil decirlo, ¿no? Pero ya en serio, si quieres bajar de peso, es hora de evitar el estrés. TODOS nos estresamos, pero es importante hacer un mayor esfuerzo para evitarlo porque el estrés crónico puede provocar aumento de peso.