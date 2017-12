Conoce las nuevas funciones de Facebook y Messenger durante las festividades

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las celebraciones de fin de año son el momento más popular para publicar fotos en Facebook y recordar momentos especiales junto a tu familia y amigos; por lo que la aplicación anuncia nuevas formas para compartir buenos deseos y transmitir el espíritu de las fiestas:



Postales festivas en Facebook: ¿Olvidaste enviar postales de fin de año? No te preocupes. Desde el 12 de diciembre, puedes elegir entre una variedad de tarjetas con temas interreligiosos y festivos para compartir con familiares y amigos directamente en Facebook. ¡Incluso puedes personalizarlas con una foto familiar!



Ponte creativo con efectos festivos en tu cámara: Durante las celebraciones de fin de año, las personas utilizan su cámara para capturar sus mejores momentos. A partir del 15 de diciembre, podrás usar tu cámara para compartir tus momentos favoritos con efectos festivos.



Publicaciones temáticas: Las personas también podrán agregar fondos temáticos para crear textos y publicarlos en su News Feed.



Chatea con tu familia y amigos usando los nuevos efectos de la cámara de Messenger: Puedes crear fotos y videos divertidos para mejorar aún más tus conversaciones utilizando nuevos filtros y funciones. No importa si ya estás en una conversación o si apenas estás abriendo la aplicación de Facebook, podrás acceder a la cámara fácilmente desde tu pantalla.



Festeja usando el Chat de Video de Messenger: Muchos de los filtros y efectos festivos de la cámara de Messenger también están disponibles en el chat de video. Inicia una conversación uno-a-uno o una conversación grupal y elige el ícono de video en el margen superior derecho.



Luego, toca la estrella para conversar con tus amigos usando un filtro que te convertirá en un reno o agrega un efecto de nieve.



Recuerda los mejores momentos de las fiestas: Finalmente, si has estado muy ocupado para seguir todo lo que está pasando durante esta época, ahora puedes repasar los mejores momentos de tus amigos en Facebook. A partir del 28 de diciembre, podrás ver collages personalizados con las fotos de las fiestas de tus amigos en tu News Feed. Esta función también va a estar disponible para las celebraciones de año nuevo.



El Año Nuevo es uno de los momentos más populares en Facebook para reunirse con amigos a través de Eventos y compartir tus festejos en Facebook Live. Sin importar en dónde celebres el Año Nuevo, Facebook te da más formas de conectarte con tus amigos:



Utiliza Live para transmitir tus celebraciones en vivo: El Año Nuevo es el momento perfecto para hacer un Live con la cuenta regresiva junto a tus amigos en donde sea que se encuentren. Este año, busca los nuevos efectos de Fin de Año para agregarle un toque especial a tus transmisiones por Facebook Live.



Descubre todos los Eventos cerca de ti: Más de 140,000 eventos han sido planificados hasta el momento y más de 6 millones de personas han expresado su interés por asistir o han confirmado su asistencia a los mismos. Por eso, este año mantente atento a los nuevos avisos de Facebook que te harán más fácil encontrar eventos cerca de ti.