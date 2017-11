¿Qué razas de perro son aptas para apartamentos?

(Tomada de la Red)

Cuando se vive en apartamentos o en espacios reducidos, estas razas de perro son ideales debido a su tamaño y temperamento.



Para empezar, hay que entender que sin importar el tipo de raza que se decida adoptar o comprar, al perro se le debe pasear diariamente, al menos, dos veces por día, y brindar atención, cariño, sin abandonarlos toda la jornada, porque este abandono termina en tristeza y mala conducta por parte del animal. Ahora, estas razas son las más recomendables por los veterinarios para vivir en lugares pequeños.



Dachshund: también llamado perro salchicha, pertenece a una raza curiosa por sus proporciones, extremidades pequeñas en comparación a su dorso, por lo que su tamaño es perfecto para un apartamento. Posee una gran variedad, de pelo corto y largo y de ciertos colores, negros, grises, marrón. Su temperamento es cariñoso, amigable, juguetón y protector. Que son testarudos es un mito, solo que no hay que rendirse ante sus caprichos, su educación es igual a la de cualquier otro cachorro. Al pasearse en un espacio abierto, la mascota agradecerá el correr libremente.



Caniche: a esta raza se le conoce como poodle o caniche, debido a su creencia de origen, con países como Alemania y Francia. En el Renacimiento, solo la aristocracia era la que podía poseer este tipo de perro. Además de su belleza, se les reconoce por ser una de las castas más inteligentes, por ejemplo, su recepción es óptima, lo que hace muy fácil su adiestramiento, sin embargo, aparte de necesitar paseos, debe socializar con otras mascotas, al menos en la edad temprana. Se presentan en varios tamaños, estándar, medianos, enanos y toy, además, son perfectos para jugar con los niños.



Bulldog: hay dos tipos de variaciones, inglesa y francesa, el primero es un símbolo en el país. En sus orígenes y por mucho tiempo, fue utilizado en peleas hasta que fueron prohibidas en el Reino Unido. Su físico fue cambiando hasta terminar en lo que se conoce hoy en día, pasó de parecerse al bóxer a terminar siendo similar al pug. Es una raza inteligente, limpia y mansa, lo que lo hace idóneo para un apartamento, es poco ladrador y no necesita caminatas largas.



Yorkshire Terrier: los yorkies provienen de una de mezcla de varias razas de perro, con origen en Inglaterra. A pesar de su tamaño, son una mascota de atención, aunque son muy fáciles de entrenar, asimismo siempre están alerta y son protectores. Según el American Kennel Club, el Yorkshire, es una de las castas hipoalergénicas, lo que quiere decir que su pelo y piel no producen alergias.



Cocker Spaniel: hay dos versiones de esta raza, inglesa y americana, aunque sus orígenes más antiguos se remontan a España. Con un bello pelaje, este perro es ideal para tener en casa, debido a su comportamiento amable y alegre, perfectos para los niños y otras mascotas. Son muy juguetones son fáciles de adiestrar. Si están solos, es probable que el temperamento cambie a tímido, triste, hasta agresivo, por lo que se recomienda no abandonarles todo el día.



Pug: también llamados carlinos, son una raza de perro conocida por ser la ideal para tener en casa, sobre todo en una pequeña. Pueden ser testarudos, aunque jamás serán agresivos, tienen una personalidad juguetona y tierna con sus amos, siempre estarán al lado suyo. Tienen dos presentaciones, crema con negro y negro. Lo único malo es que es una de las razas braquicéfalas, esto quiere decir que su hocico es muy pequeño comparado con su cráneo y con ojos salidos, lo que les hace tener muchos problemas de respiración y otras enfermedades.



Pomerania: esta raza proviene de la región homónima entre la actual Alemania y Polonia. Es la raza nórdica más pequeña, demostrado en su abundante pelaje y su denominación como perro toy o de juguete. Es alegre, amoroso, cariñoso y vivaz, tranquilo y siempre alerta ante extraños, les gusta estar rodeados por sus dueños. Si se tiene niños, sobre todo en edad temprana, se debe tener cuidado con que no lastimen al enano animal. También hay que tener cuidado con su pelo, hay que peinarles, por lo menos, dos veces por semana.



Schnauzer: su origen es alemán y presenta variedad de tamaños y colores. Son perros alerta y con una personalidad cariñosa y amigable, lo que los hace ideales para la vida en familia, sobre todo en un apartamento, se les debe socializar con otras personas y animales en edad de cachorro para que de grandes, no tengan una personalidad territorial. Tal vez se les deba entrenar para que no ladren demasiado, son inteligentes, por lo que es fácil adiestrarlos. Hay que tener cuidado con su pelaje, puesto que no se cae con frecuencia, o sea que necesita ser acicalado propiamente.



