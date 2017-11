¿Por qué su mascota lo sigue al baño?

(Tomada de la Red)

Seguramente alguna vez se ha preguntado por qué su mascota lo sigue a todas partes especialmente al baño. Esto además de una manifestación de su instinto curioso, demuestra el interés que tiene por usted y el deseo de integración.



Las mascotas en especial los perros y los gatos sienten gran curiosidad por saber y estar presente durante las actividades que realizan sus amos. Aunque en ocasiones su presencia puede resultar incomoda por el escenario, ellos sienten empatía al hacerle compañía en áreas de la casa como el baño o simplemente buscan saciar su instinto curioso.



Algunas veces su presencia en estos espacios es interpretada como una falta de respeto o invasión a su privacidad, no obstante, es un comportamiento completamente normal que muchos animales de compañía manifiestan. En el caso de los gatos su naturaleza exige determinado grado de atención puesto que para ellos es importante estar donde usted está, asimismo son exigentes, por lo que no sería extraño que en realidad solo estén buscando comida o caricias.



Esta característica de los animales no está relacionada con que sientan comodidad con los olores del baño sino con la intención de no sentirse apartados o ignorados.



Sin embargo, es importante estar alerta de su comportamiento en este lugar, sobre todo si pasan mucho tiempo solos en casa; puesto que tanto perros como gatos tienden a cometer ‘travesuras’ y no sería extraño que jugaran con el papel higiénico o hicieran algún desorden en el lugar. Además, asegúrese de dejar la tapa del inodoro abajo para evitar que puedan beber agua de ese lugar.



Finalmente, el baño no es el único lugar donde su mascota querrá ir, a la hora de cenar es común que a pesar de tener su propia comida y no estar acostumbrados a otro tipo de alimentos se acerquen con el fin de vigilar sus movimientos. Algunas mascotas incluso olfatean la comida de los humanos para cerciorarse que en realidad no les apetece.



