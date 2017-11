3 Pasos para darle vida a tu cabello seco

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Cómo describirías tu cabello? Si vienen a tu mente palabras como quebradizo, dañado y sin brillo no te preocupes todo lo que necesita tu cabello es hidratación y cuidado.



Para el cabello seco, la elección de un buen shampoo, una rutina capilar adecuada y la forma en que peinas tu cabello son muy importantes para tener ese cabello brillante, atractivo y muy, muy sedoso al tacto, es decir, ese cabello que siempre has soñado.

Afortunadamente tu cabello puede cambiar rápidamente de seco y quebradizo a sano y brillante con estos sencillos pasos que te damos y que te ayudarán a que luzca hermoso brillante y saludable, tal como lo deseas.



Por naturaleza, las cutículas que cubren cada uno de nuestros cabellos tienen un acabado suave para crear una superficie uniforme y lisa que refleje la luz; esta capa suave se encuentra alterada en un cabello dañado, ya que las cutículas no forman una superficie lisa y como resultado el cabello dañado se ve apagado y sin brillo.



Sin embargo, un cuidado capilar adecuado y frecuente puede darle a tu cabello la vitalidad y suavidad que necesita con pasos sencillos y rápidos. ¿Y cuáles son esos pasos? Sigue leyendo que nosotros te los decimos:



Paso 1: El shampoo



Conoce tus necesidades y ahora sí… elije un shampoo que las atienda, no a todas las personas nos funciona lo mismo y esto es debido a que las necesidades de cada cabellera son diferentes, por ejemplo, si tu cabello es reseco elige un shampoo suave que incorpore ingredientes acondicionadores potentes; si tu cabello es graso elige un shampoo de limpieza profunda y textura ligera.



Es recomendable que masajees tu shampoo sobre el cuero cabelludo y lo dejes actuar por un par de minutos, después enjuaga tu cabello con agua tibia y de preferencia aplica un tratamiento wash out para lograr mejores resultados de acuerdo a tus necesidades.



Paso 2: Seca tu cabello



Seca tu cabello desde la raíz hasta las puntas con ayuda de una toalla de algodón, es muy importante que no frotes tu cabello de forma agresiva, la forma correcta de hacerlo es con movimientos suaves y lentos, de esta manera se minimiza el encrespamiento; o si lo prefieres puedes envolver tu cabellera en una playera de algodón para ayudar a que absorba el agua sin causar daño.



Evita por un tiempo la secadora y la plancha de cabello, al menos hasta que tu cabello se fortalezca y recupere su vitalidad o si te es muy necesario utilizarlos aplica un protector de calor antes.



Paso 3: Peina tu cabello



Haz de los aceites para cabello tus mejores aliados, son una gran alternativa, pues un poco de aceite puede devolverle su brillo y flexibilidad natural.



Si te gusta lucir tu cabello suelto, lo mejor es que lo trates con mascarillas leave in y tratamientos anti-frizz.



BONUS: Para cabello seco.



Además de estos 3 pasos, masajear de manera regular el cuero cabelludo puede ayudarte a prevenir la resequedad del cabello porque activarás la circulación sanguínea; también el cepillar tu cabello desde la raíz hasta las puntas ayuda mucho ya que el cepillado mejora la distribución de la grasita natural a lo largo de tu cabello haciendo que esté se torne más flexible y le aporta un brillo profundo.



No olvides elegir muy bien los productos que aplicas en tu cabello, solo confía en productos adquiridos en el mercado formal #CuidaTuBelleza y conoce algunas empresas comprometidas con el cuidado de tu cabello.