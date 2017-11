Espadas, drones y fidget spinner, entre los peores juguetes

BOSTON, Massachusetts(AP )

Una espada de plástico que usa la Mujer Maravilla, un dron del Hombre Araña y los “fidget spinner” son los peores juguetes del año, según un grupo activista que el martes presentó la lista de los juguetes más inseguros para los niños.



La lista de los juguetes nocivos fue publicada el martes por la agrupación World Against Toys Causing Harm (WATCH) en un hospital pediátrico de Boston. La agrupación, sin fines de lucro, lleva más de cuatro décadas difundiendo los resultados de sus averiguaciones.



En el caso de los “fidget spinners”, WATCH alerta que los pequeños trompos contienen partes pequeñas que pueden causar asfixia. La espada de la Mujer Maravilla puede causar lesiones por golpes y el dron de Spider-Man tiene varias cuchillas giratorias que pueden causar lastimaduras.



La Asociación de Productores de Juguetes dijo que los hallazgos son “innecesariamente alarmistas”, afirmando que todos los productos vendidos en Estados Unidos cumplen con “rigurosos” estándares. La asociación asegura que la organización activista no prueba los juguetes que critica.



Los estándares de seguridad de juguetes en Estados Unidos son “inadecuados” y ello se hace evidente ante la gran cantidad de productos que son retirados del mercado cada año, dijo Joan Siff, presidenta de WATCH.



La agrupación aseguró que desde diciembre por lo menos 15 juguetes, con casi 2 millones de unidades en total, tuvieron que ser sacados de los anaqueles.



Siff enfatizó que los juguetes nocivos contienen aspectos peligrosos que se destacan año tras año. Señaló como ejemplo el caballito para jalar "Pull Along Pony" de Tolo Toys, que se promociona como apto para niñitos de un año pero contiene un cable de 48 centímetros (19 pulgadas).



"No necesitamos una prueba de laboratorio para saber que un niñito se puede estrangular con eso”, dijo Siff.



Añadió que, debido a que mucha gente hoy en día hace sus compras navideñas online, es más importante que nunca que tengan la información correcta sobre los juguetes que le van a comprar a sus niños.



Por ejemplo, el juguete didáctico "Itty Bittys" de Hallmark contiene piezas pequeñas que podrían causar que un niño se atragante. Pero el juguete sigue estando disponible online ya que muchas ventas en Internet, especialmente las que se realizan de consumidor a consumidor, rara vez son vigiladas, dijo Siff.



Otro juguete peligroso mencionado es el "Zombie Strike" de Nerf, una ballesta que usa una palanca presurizada para lanzar proyectiles suaves.



Otro es "Heel Wheels", de Razor, un mecanismo que se puede acoplar a los zapatos para convertirlos en patines, pero que podrían prenderse en fuego ya que producen "destellos de verdad”.