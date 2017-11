¿Diabetes? Estos son los básicos que debes saber sobre este padecimiento

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el 14 de noviembre, platicamos con educadoras en diabetes quienes invitan a las personas que viven con este padecimiento a empoderarse de el y continuar con los cuidados pertinentes de los tratamientos con insulina, así como la concientización para las personas a su alrededor.



La educadora en diabetes, Lic. Jacqueline Alcántara, asegura: “Conocer este padecimiento de la mano de los expertos ayuda a las personas que viven con diabetes en muchos aspectos, tanto psicológicos, como físicos y emocionales. Con mayor entendimiento se mejora de manera importante la calidad de vida y se toman mejores decisiones para su tratamiento”.



En ese sentido, Educadoras en Diabetes destacan los puntos más importantes para un control adecuado de la diabetes y optimizar resultados positivos:



Asistencia médica. Es importante el monitoreo constante de médicos y especialistas para el control de la diabetes, así cómo los medicamentos prescritos, dosis y frecuencia, al igual que la dieta adecuada y la activación física de cada persona. La prueba de hemoglobina glucosilada es una excelente opción para detección y control de esta condición.



Alimentación saludable. Debe ser un especialista en salud quien indique la dieta a seguir de cada paciente, recordando siempre que no hay alimentos prohibidos, sino cantidades adecuadas. La disciplina y la constancia son primordiales para lograr efectos positivos.



Activación física. Cada cuerpo tiene capacidades diferentes, así que lo mejor es estar asesorados por los especialistas para evitar el sedentarismo, aún con actividades de bajo impacto como nadar o caminar, según las posibilidades de la persona.



Tratamiento con insulina. A pesar de todos los mitos que giran alrededor de la insulina, está comprobado por múltiples estudios científicos que es el mejor tratamiento para el cuidado de la diabetes, eficaz y seguro, totalmente benigno para la persona que se la administra con cualquier tipo de diabetes, incluso la gestacional. Se trata de una terapia de reemplazo ya que es algo que el cuerpo genera de manera natural, cuando se deja de producir o no se puede aprovechar de manera correcta, es necesario administrarla de manera exógena, no es un medicamento.



Técnica de inyección correcta. Es primordial para un tratamiento con insulina exitoso. La persona que vive con diabetes se puede entrenar con educadores en diabetes y su médico tratante para aplicarse la insulina por sí mismo, respetando las Reglas de Oro, como utilizar los dispositivos adecuados, rotar los sitios de inyección para evitar lipodistrofias dolorosas, evitar inyecciones intramusculares, evitar el reuso de las agujas, etc.



Herramientas adecuadas. La recomendación oficial por expertos en la salud es utilizar las agujas más cortas que existen: 4mm para dispositivos tipo pluma y 6mm para jeringas. Esto es para que la insulina sólo llegue al tejido subcutáneo ya que es en esta área donde la insulina trabaja de manera óptima.



Tecnología de vanguardia. Actualmente existen agujas con tecnología PentaPoint, que como su nombre lo indica, cuentan con 5 biseles en la punta, formando un diamante, lo que significa para la persona que se inyecta que el dolor será reducido de manera notable, haciendo el piquete casi imperceptible, fomentando la adherencia al tratamiento, sobre todo para aquellos que necesitan inyectarse varias veces al día.



No reusar agujas y jeringas. Se ha demostrado que son múltiples las contraindicaciones en este tema, por ejemplo: la punta de la aguja se daña aunque no se note a simple vista, comprometiendo su esterilidad aunque la use la misma persona y provocando dolor al momento de la inserción en la piel. Además, se puede contaminar la insulina en el interior de la pluma o vial, al igual que se puede alterar la dosis prescrita por los médicos, provocando complicaciones en la salud de la persona, incluidas las lipodistrofias.



Con todo esto en consideración, la Lic. Alcántara concluye: “Todas estas recomendaciones validadas por los profesionales en la salud son para obtener resultados positivos en el tratamiento de la diabetes. El Día Mundial de la Diabetes es un excelente motivo para la concientización de esta enfermedad y entenderla mejor, tanto para las personas que viven con ella como para el entorno a su alrededor. Sólo así se logrará la armonía integral para que las personas recuperen la calidad de vida deseada”.