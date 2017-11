Modelo plus size recrea la publicidad de Victoria's Secret

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si hay algo que NO nos gusta de Victoria’s Secret, es que no tiene una gran variedad de tipos de cuerpo y tallas.



La modelo plus size, Tabria Mayors, ha decidido demostrarle a Victoria Secret y al mundo, que las mujeres de talla grande pueden comprar y lucir un conjunto de lencería sin pena alguna… y sin verse como la mayoría cree.



Para llamar la atención de los estándares de belleza demostrados por la compañía, posó en diferentes piezas de lencería de la temporada y subió los resultados a Instagram. Si esto no prueba que las mujeres curvy pueden vender y comprar algo TAN sexy… simplemente no sé cuál será nuestro futuro.



“Tal vez me disfrace de Angelito de Victoria Secret este Halloween, con eso de que no está sucediendo en la vida real,” dice Tabria en sus posts de Instagram que se han vuelto súper virales.



Desafortunadamente Tabria no ha sido la única en apoyar en movimiento curvy y pedirle a Victoria’s Secret que cambie sus estándares de belleza. Ashley Graham, modelo estrella también ha tratado de hablar con la marca en múltiples ocasiones. Y aún así… ¡nada!