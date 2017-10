Ocho preguntas sobre el papanicolau

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El papanicolau es la prueba diagnóstica más eficaz para la detección oportuna del cáncer cervicouterino y cualquier otra alteración en el cuello de la matriz. Aunque no hay una edad establecida para realizarlo por primera vez, es recomendable hacerlo a los seis meses de la vida sexual activa.



Delia Cisneros, ginecóloga y obstetra del Hospital San Charbel, en Matamoros, Tamaulipas, aclara las dudas más frecuentes que las mujeres tienen sobre este tema.



¿Qué es?



Es una prueba que se realiza en las mujeres para detectar en forma temprana alteraciones en el cuello de la matriz y la vagina, y que con el tiempo pueden convertirse en lesiones cancerosas.



¿Qué enfermedades pueden detectarse?



Puede detectar desde alteraciones sencillas, como una infección, hasta cambios en las células del cuello uterino, como las displasias, anomalías precancerosas, y lesiones cancerígenas.



¿Cómo se realiza?



Aunque puede realizarlo un médico general o una enfermera, de preferencia debe ser hecho por un ginecólogo.



Este consiste en la introducción de un espejo vaginal para tratar de ensanchar la zona y alcanzar a ver el cuello de la matriz. Después por medio de un aplicador, que se pasa por la superficie del cuello uterino, se toma una muestra de las células, que son analizadas para identificar si son normales o presentan alguna anomalía.



Los resultados se obtienen entre 24 y 48 horas.



¿Quiénes se lo pueden hacer?



A medida que se ha encontrado cáncer en mujeres jóvenes, es recomendable que el papanicolau se realice en los primeros seis meses de vida sexual activa. Sin embargo, si a los 25 años de edad no se ha iniciado esta etapa, aún así es aconsejable practicarlo.



¿Con qué frecuencia deben realizarse?



Debe realizarse dos veces al año.



¿En qué condiciones se tiene que hacer el examen?



Aunque algunos médicos prefieren realizarlo días después de la menstruación, lo único importante es que la paciente no presente sangrado menstrual y no haya tenido relaciones sexuales 24 horas antes.



Además deben evitarse lavados u otro tipo de procedimiento vaginal, así como la aplicación de medicamentos durante 48 horas.



¿Es confiable?



Lo importante del papanicolau es la detección de alteraciones previas al cáncer, pues puede diagnosticar oportunamente el cáncer cervicouterino y vaginal. Además de infecciones causadas por hongos o bacterias.



¿Qué se debe hacer si los resultados salen positivos?



Si el resultado es positivo se corrobora el diagnóstico e inicia el tratamiento correspondiente.