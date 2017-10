Tipos de senos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Son perfectamente incomprensibles para los hombres, y hasta para nosotras, pero desarrollamos con ellas una relación tan especial que las vemos como nuestras amigas más íntimas, lo mismo que con la vagina. Pero son tan fantásticas que a veces no sabemos todos los secretos que guardan.Claro, son parte de nuestro cuerpo con la función principal de amamantar en la maternidad, pero para las que no somos mamás también son importantísimas, pues en ellas hay una explosión de hormonas necesaria para cada uno de los procesos del ciclo menstrual y por supuesto nos avisan cuando algo no está bien en nuestro cuerpo. Por ello es muy importante tocarlas, explorarlas y conocerlas, así, ante cualquier anormalidad podrás acudir al médico.En esta ocasión hicimos un recuento sobre cómo se ven los diferentes tipos de mamas, pues es importante conocer cuáles son para darle el soporte adecuado con el bra correcto.1.- Redondas. Los senos lucen iguales en la parte superior y en la inferior, se ven así, redondas. Las chicas que tienen este tipo no necesitan algún bra en especial, incluso deberías aprovechar que no tienen motivo para usar sujetador. La naturaleza te bendijo.2.- A los lados. SI tus pezones apuntan para diferentes lados tienes este tipo de bubi, de hecho, aun cuando tus pezones no, en general el curso de tus bubis es separado. Una buena recomendación son los T-shirt bra que pondrán en su lugar a las chicas.3.- Centradas. Son similares a las anteriores, pero con un amplio espacio al centro de tu pecho. Las mamas están más rellenas que las anteriores y solo necesitas un pungle bra para que luzcan perfectas.4.- Forma de lágrima. Son justo así, como la forma de una lágrima, más gruesas en la parte inferior. Creerías que son las menos afortunadas pero en realidad son las más fáciles de llevar; con cualquier tipo de bra se verán perfectas.5.- Esbeltas. Se caracterizan por ser un poco más rellenas en la parte superior, son más largas que anchas. Un bra con push up será adecuado para ti y te ayudará a dar forma también en el borde inferior.6.- Asimétricas. No te asustes, la mayoría de las mujeres se colocan en este tipo. Una es más grande que la otra o incluso tiene diferentes formas. Si una es más ancha que la otra estás en esta clasificación. Obviamente la diferencia no es drástica como para usar un bra especial, así que usa un con relleno removible.7.- Forma de campana. Son muy parecidas a las delgadas, pero son más largas por lo que se ven un poco más rellenas. Cuando elijas un bra necesitas usar uno deportivo, pues el tipo te ayudará a que se vean mejor en todos los ángulos y a que tu espalda no se lastime.FUENTE: Eme de Mujer