Diez superalimentos mexicanos que debes comer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

TOMA NOTA. Los hoy conocidos como “superfoods” no son una moda reciente, ni tampoco son alimentos costosos provenientes de tierras lejanas.



Los alimentos vinculados a la mejora o mantenimiento de la salud han existido desde nuestros antepasados. En México tenemos la fortuna de contar con una gran lista de superalimentos.



Chile

Piensa en cualquier platillo mexicano, ¿te lo imaginas sin chile? Se trata de una verdura baja en calorías, pero rica en antioxidantes. Actúa como antiséptico, antiinflamatorio y fortalece el sistema inmunológico. La capsaicina contenida en el chile estimula la producción de jugos gástricos, lo que mejora la digestión. Libera dopamina, neurotransmisor responsable de las sensaciones placenteras, de ahí que, literalmente, te piques comiendo.



Frijol

Es buena fuente de proteína vegetal. Contiene fitoquímicos, sustancias con efecto antioxidante e hipocolesterolémico, es decir, que disminuye el colesterol en la sangre. Además, mejora la salud digestiva: Una taza de frijol cocido aporta más de la mitad del requerimiento diario de fibra. También se ha demostrado que reduce el riesgo de contraer cáncer, principalmente de colon y mama.



Calabacitas

Media taza de calabacitas aporta el 20 por ciento del requerimiento diario de vitamina A y C, indispensables para mantener un buen sistema de defensa. Son versátiles, económicas y ricas en potasio, nutrimento que mantiene el equilibrio hídrico del cuerpo y favorece el desarrollo muscular. Se recomiendan en dietas para adelgazar, pues son bajas en calorías: 90 por ciento de su peso es agua.



Cacao

Es rico en flavonoides, compuestos antioxidantes que previenen el daño celular. Reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas como el cáncer, la apoplejía y las enfermedades del corazón. También favorece la producción de serotonina, mejor conocida como hormona de la felicidad, mejora el estado de ánimo, el sueño, el apetito y la sexualidad.



Maíz

Se trata de la base de la alimentación de los mexicanos. Además de ser económico, es rico en leucina, un aminoácido que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre. Debido a la presencia de carotenoides, el elote actúa como un poderoso antioxidante natural y anticancerígeno.



Quelites

Se conoce como quelite a toda planta cuyo follaje es comestible (verdolagas, epazote, huauzontle, perejil, etc.). Sobresale su aporte de bra, contienen ácido fólico que favorece el crecimiento y beta carotenos que protegen la vista. Algunos son utilizados con fines medicinales y también previenen infecciones.



Nopal

Diversos estudios han demostrado que tiene propiedades hipoglucemiantes, es decir, que disminuyen las concentraciones de glucosa en sangre, convirtiéndolo en un alimento ideal para las personas que viven con diabetes. Así mismo, es rico en fibra, reduce el estreñimiento y favorece la digestión.



Amaranto

Destaca por contener el doble de proteína que el maíz y el arroz, y hasta el 60 a 80 por ciento más que el trigo. Sobre un valor proteico de 100 puntos, la FAO y la OMS han valorado al amaranto en 75. La NASA seleccionó e incluyó al amaranto en la lista de alimentos de los astronautas en misiones espaciales, pues pesa poco, nutre mucho y se digiere fácilmente.



Aguacate

Se trata de un alimento rico en grasas con beneficios cardiovasculares. Entre sus muchas cualidades, destaca su contenido en Betasitosterol, compuesto relacionado en la disminución del colesterol “malo” y en el tratamiento del agrandamiento de la próstata. Es la versión barata del botox, pues estimula la formación de colágeno.