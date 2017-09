Razones por las que 'It' es la mejor película de terror del año

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El payaso más terrorífico vuelve para resucitar viejos casos de coulrofobia con una más que digna adaptación dirigida por Andy Muschietti (Mamá).Bendecida por el propio King, a pesar de los cambios introducidos por Muschietti, It aspira a ser una de las mejores adaptaciones del prolífico genio del terror… y lo consigue. Las tardes lluviosas y las visitas a los McDonald’s presididos por la efigie del (ahora más) temible Ronald no volverán a ser lo mismo con el regreso de Pennywise.Cuenta conmigo4 jóvenes se echan a la calle para investigar el caso de un adolescente desaparecido. La atmósfera de camaradería que ya estaba presente en Cuenta Conmigo (1986), una de las más aplaudidas adaptaciones de una novela de King, vuelve a salir a flote en It, en lo que ha sido definido por su director como todo “un viaje emocional” a su juventud.El Club de los PerdedoresOtra de las grandes virtudes de Muschietti en esta revisión del clásico de King es dar la alternativa a un elenco tan joven y casi desconocido para el gran público (salvo Finn Wolfhard, uno de los niños de Stranger Things). Así logra recrear a la perfección el Club de los Perdedores, con chavales que “se hicieron amigos antes de empezar a rodar”, según confesó el propio Muschietti y actúan con completa naturalidad ante la cámara libres de vicios interpretativos.Un nuevo payaso en la ciudadUna de las grandes razones por las que el elegido para dar vida a Pennywise en el ‘reboot’ de It fue que Bill Skarsgard intentó crear su propio personaje en lugar de imitar la icónica interpretación de Tim Curry en la adaptación de los noventa. El resultado es un aterrador payaso con sonrisa de maniaco y un olor a palomitas y algodón de azúcar que llega a traspasar la gran pantalla.La cultura del miedoUno de los denominadores comunes dentro de toda la obra de Stephen King suele ser el análisis sociopolítico de Estados Unidos en un momento muy concreto de la historia. En esta ocasión, la disección de King en los años 50 –principios de los 90 en la película– es perfectamente extrapolable a un mundo actual en el que “los Estados y las grandes corporaciones utilizan la cultura del miedo para crear parálisis entre la gente”, en palabras de Muschietti.El imaginario de MuschiettiLos hermanos Andy y Bárbara Muschietti, director y productora de esta cinta, ponen el terror gótico al servicio de la mitología de King. Y lo hacen con una variada y lograda representación de los diferentes miedos que perseguirá al grupo de niños y los espectadores durante mucho tiempo… y hasta toda su vida.Europa Press