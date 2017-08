Razones para tener un gato como mascota

(Tomada de la Red)

¿Al fin! tienes permiso para tener una mascota en casa y aún andas pensando, cuál será? Te invitamos a leer este trabajo, quizá consigas respuestas que te ayuden a la selección final.



La veterinaria Miran Estrada detalla las características que hacen del gato una buena mascota para tener en casa.



“Los gatos son independientes, requieren cuidados simples además son cariñosos, tranquilos, cazan ratas y ratones y pueden convivir con otros animales. En cuanto a su cuidado, requieren vacunas y desparasitación cada seis meses”.



En cuanto a la alimentación, la especialista explicó que debe ser comida especial para gato o en su defecto corazón de bovino o hígado. “Estos dos alimentos poseen los aminoacidos que necesitan para crecer de manera saludable”.







Considerando la información de la doctora Estrada te presentamos diez razones para tener un gato como compañía en casa:





1.Compañía. Es inevitable sentirse acompañado cuando tenemos un animalito en casa, y más aún

si nos da cariño y amor día a día, por lo que te sentirás feliz y a gusto.





2.Diversión y alegría. Los gatos son la mascota más divertida y entretenida que existe. Los momentos que hacen pasar son desde luego únicos.







3.Buen comportamiento. Tienen infinidad de características personales muy agradables para la convivencia. Son silenciosos, independientes, respetuosos, dulces y cariñosos.







4.Inteligencia. No hace falta mucha instrucción para que los gatos tengan un buen comportamiento.

Ellos mismos aprenden a hacer sus cosas si los educas bien.







5.Buenos para nuestra salud. Son muchos los estudios que confirman que la salud de las personas es mejor cuando hay una mascota cerca; pueden reducir la tensión arterial, combatir el estrés y prevenir enfermedades cardíacas. Además, son especialmente favorables para niños, ancianos.







6.Menores cuidados. El gato traerá menos responsabilidades y cuidados que un perro por ejemplo. La atención es mínima dada su independencia; no hace falta el paseo, ni bañarlos con tanta frecuencia.









7.Se adaptan a todo. Podemos tener un gato en la residencia que sea.El gato se adapta a cualquier situación y hogar. Ya sea una mansión o un pequeño apartamento, el felino se encontrara feliz.







8. Limpieza e higiene. Es uno de los animales más limpios que hay. De los que podemos tener en casa, será aquel que nos deje el piso más limpio, sin malos olores, y sin necesidad de una higiene frecuente.







9 .Se adaptan a otras mascotas. Pueden vivir con otras mascotas en el mismo hogar. Tratará con mucho cariño y delicadeza a otra especie si se le educa para ello.







10. Sin discriminación. Se adaptan perfectamente a todas las personas. No tienen una preferencia, pero son especialmente cariñosos con los ancianos y la gente joven.





Fuente:http://www.panorama.com.ve/pitoquito/Diez-razones-para-escoger-un-gato-como-mascota-20170810-0028.html