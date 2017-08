Un mundo mejor para tu mascota

(Tomada de la Red)

Juguetes para perros y gatos



Si pensabas que los juguetes para gatos y perros no servían para nada, te cuento que ellos necesitan jugar para mantener su equilibrio emocional y estar en forma. He aquí algunos consejos a la hora de elegir cómo entretener a tu mascota:



1.- El gato y el perro se diferencian en muchas cosas y el juego es una de ellas. Un puntero láser suele gustar mucho a los gatos y ser indiferente para la mayoría de los perros.



2.- Un juguete pequeño para un animal grande puede suponer un peligro, especialmente por el riesgo de ser ingerido. Por el contrario, un juguete grande para un animal pequeño puede no suponer ningún riesgo, pero seguro que será totalmente inútil si no lo puede manejar con comodidad. ¿Te imaginas a un Chihuahua queriendo coger con la boca una pelota de tenis?



3.- Existen juguetes pensados para entretener a tu mascota cuando se queda sola, cómo los que pueden contener un alimento que tenga que extraer dedicándole tiempo, o aquellos que requieren el manejo del dueño para ser eficaces ¿Algunos ejemplos? La pelota para un perro o una caña con una pluma en su extremo para un gato.



4.- Las reglas sobre la toxicidad de los materiales también afecta a los juguetes de gatos y perros, así que debemos mirar la etiqueta para asegurarnos de que cuentan con la autorización oportuna. No olvides tener en cuenta la resistencia, si el animal puede hacerlo pedazos e ingerirlos es un riesgo extra.



