Evita la retención de líquidos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La retención de líquidos es común y sus causas con variadas. Pero a pesar que se vea como algo normal puede generar consecuencias negativas a largo plazo.



Los edemas o hidropesía son ocasionados por la acumulación excesiva de líquidos en el organismo. En ocasiones el cuerpo llega a retener más agua de lo normal lo que genera hinchazón en las piernas o aumento de peso.



Esta afección puede ser patológica o no patológica, es por ello que es esencial que se diferencie para lograr un tratamiento adecuado para el paciente. Así podrán evitar efectos secundarios.



Cuando la retención de líquidos es patológica es causada por problemas circulatorios, insuficiencia cardiaca, o enfermedades renales. Mientras que si no es patológica es generada por una dilatación en las venas cuando la temperatura es muy elevada.



Sea como sea los síntomas principales son: aumento de peso inexplicable, hinchazón en las piernas, incremento del perímetro abdominal o disminución de la micción.



Afortunadamente existen varios remedios caseros que permiten aliviar los edemas. Presta atención a las siguientes recetas que te presentamos.



Tips para combatir la retención de líquidos



Receta #1



Para prepararla necesitarás: 3 mazorcas de maíz y un litro de agua. En una olla dejamos el agua hervir, luego dejamos cocinar las mazorcas durante una hora. Pasado el tiempo guardamos el líquido y lo bebemos. Es recomendable hacerlo tres veces al día.



Receta #2



Esta preparación es bastante sencilla, para hacerla necesitarás un puñado de algunas de estas hierbas: cola de caballo, manzanilla, hinojo, alfalfa. En una olla colocamos 500 ml de agua junto con la hierba de tu preferencia. Dejamos hervir. Cuando esté temperatura ambiente la colamos y bebemos dos tazas al día.



Receta #3



Para preparar este remedio casero necesitaremos un litro de agua y una taza a perejil picado. Agregamos ambos ingredientes en una olla y lo dejamos hervir. Dejar reposar durante 40 minutos. Pasado el tiempo, lo colamos y bebemos una taza al día.



Receta #4



Necesitarás: un litro de agua y un puñado de semillas de calabaza. Añadir el agua en una olla, cuando esté caliente agregamos las semillas de calabaza machacadas. Dejamos cocinar a fuego lento durante 30 minutos. Pasado el tiempo debemos colarlas y beberlo una vez al día.



Receta #5



Para prepararla tenemos que picar media cebolla en rodajas. En una olla colocamos 1 litro de agua junto con las cebollas, dejamos hervir por 20 minutos. Pasado el tiempo lo colamos y lo bebemos una vez al día. Este remedio casero no es recomendable para las personas que sufren de gastritis o úlcera gastrointestinal.



Receta#6



Esta receta no es para beber, sino para aplicar en las zonas afectadas. Debemos mezclar 5 gotas de aceite esencial de limón, 5 gotas de aceite esencial de naranja y 7 gotas de aceite esencial de lavanda. Luego realizamos masajes con esta mezcla en las piernas o tobillos justo antes de irse a dormir.