Check up a los 40

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

A los 40 no hay pretexto. Ya estás empoderada para enfrentar los miedos de realizarte un check up para detectar oportunamente cánceres de mama, cervicouterino y de ovario.



Para ello se requieren cuatro básicos: Mastografía, papanicolaou, colposcopia y ultrasonido endovaginal, estos estudios son fundamentales, señala Elsa Díaz López, miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia.



Indica que la recomendación es que a partir de la adolescencia, las mujeres visiten al ginecólogo por lo menos una vez al año.



Mastografía



Se trata de un estudio radiológico que en mujeres jóvenes debe ir acompañado de un ultrasonido de mama, pues en éstas todavía hay mucho tejido glandular y condiciones fibroquísticas, explica Díaz López.



“Esto hace que las mamas sean más densas y no es tan fácil verlas radiológicamente”.



Se evalúa en cada mujer si es necesario complementar la mastografía con un ultrasonido.



El ultrasonido es un estudio complementario, pero no sustituye a la mastografía. Se tiene que realizar de manera anual a partir de los 40 años.



Precisa que debe realizarse de preferencia en sitios donde haya radiólogos certificados en el estudio de las mamas.



Papanicolaou



Con este estudio se recogen células cérvico vaginales para detectar la presencia del Virus de Papiloma Humano, lesiones premalignas o de cáncer cérvico uterino. “Se puede realizar anualmente; cuando hay dos papanicolaus normales se puede repetir hasta cada dos años”, señala la especialista.



Colposcopia



Se indica cuando el papanicolaou arroja resultados anormales o en pacientes con antecedentes de tratamiento por lesiones cervicales de alto riesgo o las que se les retiró el útero por lesión causadas por VPH.



“Hay que hacer un estudio para identificar lesiones en el cérvix, vagina, vulva y ano asociadas al VPH; permite determinar la localización de la lesión y su gravedad, y tomar una biopsia. Deben hacerlas expertos en ginecobstetricia u oncólogos”.



Ultrasonido endovaginal



En Estados Unidos se sugiere que las mujeres a partir de los 35 años se realicen este estudio para detectar cáncer de ovario de manera temprana.



En el País, los médicos la sugieren ante sangrados anormales, pólipos o miomas intracavitarios, así como por el crecimiento anormal del endometrio y alteraciones en los ovarios.



Deben realizarlo expertos con capacitación en ultrasonidos, radiólogo o médicos con capacitación en ultrasonografía.



Niveles de colesterol



Es importante realizarse estudios para revisar los niveles de triglicéridos, colesterol y glucosa en sangre, pues es la edad en que se dan cambios hormonales y quizá se requiera de terapia hormonal de reemplazo.



“Hay que asegurarnos que la mujer no formará trombos, lo que le puede causar una tromboembolia, o problemas cardiovasculares y presente un infarto”.