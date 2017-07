Los defectos de tu signo zodiacal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aunque a veces creamos que somos perfectas, siempre aparecen esos pequeños defectos que quisiéramos ignorar. Tu signo zodiacal puede decir mucho acerca de los rasgos de tu personalidad y podría darte una pista sobre las cosas que podríamos mejorar poco a poco.



Mira lo que tu signo del zodiaco tiene para decirte al respecto:



Aries. Eres muy exigente con los demás, tanto que si las cosas no funcionan como esperas, podrías llegar a herir susceptibilidades. Además, a veces pecas de testaruda e ignoras cualquier opinión que no se parezca a la tuya, a pesar de que pueda ser correcta. No te vendría mal aprender a escuchar y conciliar.



Tauro. Puedes llegar a ser demasiado caprichosa, no te detendrás hasta conseguir lo que quieres, sin importar todo lo que cueste. Cuidado, porque tus metas pueden llegar a convertirse en caprichos muy fácilmente. También, eres muy celosa y posesiva, lo que te puede traer algunos problemas en tus relaciones amorosas.



Géminis. La dualidad de tu signo hace que tengas diferentes facetas, por lo que es difícil para las personas llegar a conocerte completamente. Además, no sueles comprometerte al cien por ciento, puedes estar en muchas cosas al mismo tiempo y, a la vez, no concentrarte en nada. Un poco más de entrega y decisión te ayudaría mucho.



Cáncer. No tienes control sobre tus emociones, por lo que puedes enojarte muy fácilmente y será difícil que perdones a quien te ofendió. También puedes llegar a ser demasiado emocional y sentimental. En tus relaciones, no es fácil para ti entregar tu confianza. Cuidado, podrías dar la impresión que no estás interesada y podrás alejar a tus pretendientes.



Leo. Puedes pecar de soberbia y orgullosa, no te llegas a interesar mucho por los demás y te centras en tu propio mundo. Esto puede alejarte de las personas. Además, a veces eres muy materialista y te dejas llevar por los lujos y el glamour. Hacer un poco de yoga o acercarte a algo más espiritual no te vendría mal.



Virgo. Tu inseguridad te puede traer problemas, no confías al cien por ciento en vos y, aunque sepas que eres capaz, no te arriesgas a intentarlo. También, eres maniática de la limpieza y el orden. En el amor, no dejas que el corazón te guíe y quieres controlarlo todo con la razón. Déjate llevar, ahí es donde se encuentra la magia.



Libra. Estás obsesionada con encontrar el equilibrio y eso puede llegar a molestar a tu gente cercana. La vida está llena de emociones, disfrútalas. En las relaciones, puedes entregar mucho por una persona pero no estar completamente comprometida. Además, cuando te molestas no hay quien te calme.



Escorpio. A veces no puedes controlar tus impulsos y esto te lleva a caer en situaciones difíciles de manejar. También, puedes ser muy crítica con los demás y sin darte cuenta dañar sus sentimiento. Pensar antes de actuar será clave para ti.



Sagitario. Crees que siempre tienes la razón y, si alguien dice lo contrario, desatará todo tu enojo o terminarás por ignorarlos. Además, te cuesta encontrar el límite de las cosas, vives una vida muy arriesgada y si no te pones freno, podrías caer en los excesos.



Capricornio. puedes pecar de ser demasiado realista, lo que te lleva a ver siempre el lado negativo de las cosas. Además, la rutina y el exceso de trabajo pueden llegar a absorberte por completo y esto hará que descuides a tu pareja, amigos y familia. Necesitas de alguien que te entienda y te ayude a estar tranquila. Encuentras el equilibrio, no está mal divertirse de vez en cuando.



Acuario. puedes ser demasiado rebelde a veces y esto te lleva a afrontar situaciones incómodas con los demás. Tu humor muy ácido y la gente no lo entiende, por lo que pueden ofenderse. Además, no llegas a entregarte en las relaciones amorosas, estás pero a la vez piensas en otras opciones. No estaría mal ponerle un poco más de compromiso a las cosas.



Piscis. No tienes los pies en la tierra, muchas veces te cierras en tu propio mundo de fantasía. Eso también hace que los demás te noten distraída y poco comprometida con tus labores. El amor también es idílico para ti, podrías terminar enamorándote de un príncipe azul que termine siendo solo un sapo más. Acércate a la realidad, puede no ser tan mala como crees.