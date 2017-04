80 perritos son rescatados por Cristiano Ronaldo

(Tomada de la Red)

Cristiano Ronaldo aparte de ser el mejor futbolista del mundo, con este gesto se muestra que es un hombre de gran corazón.



El albergue Cantinho da Lili, ubicado en Gouveia, una pequeña localidad portuguesa, tuvo problemas financieros por la cantidad de caninos que protegía. En el lugar se les da la atención que requieren, se hacen cargo de la manutención, comida, y cuidados médicos de más de 80 perros, solo por amor a los animales.



Al caer el crisis y por la desesperación que pasaban, Gloria Carvalho, una de las voluntarias del albergue tuvo la idea de ponerse en contacto con el futbolista explicándole la situación que pasaban y logró tener una gran respuesta.



Cristiano se contactó con ellos y donó a la causa una camiseta autografiada del Real Madrid, que fue enviada por correo desde hace meses, sin embargo no había llega a manos de la encargada.



“Quiero agradecérselo de corazón a Ronaldo. Es un gesto simple pero muy importante”, dijo la responsable del albergue.



“Lo importante es que está aquí. Todavía no nos lo creemos” dice Gloria Carvalho, al ver la camisa firmada por el futbolista portugués.



La camiseta será subastada para poder recaudar los fondos necesarios para solventar los gastos y las necesidades de estos animales



A pesar de ser el mejor goleador del mundo y ser también empresario y modelo, no ha perdido los pies de la tierra y también se preocupa por la sociedad.



Cristiano A lo largo de su carrera profesional, ha tenido varios triunfos como ser el único jugador en ganar cuatro Botas de Oro, ser el segundo futbolista en la historia que ha ganado más veces el Balón de Oro, dos Balones de Oro y dos FIFA Balones de Oro, ser el primer jugador en la historia en ganar el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del mundo, ser el máximo goleador histórico de la selección de fútbol de Portugal y ser el máximo goleador histórico de la Champions League.



Fuente:http://los40.com.mx/los40/2017/04/12/actualidad/1492022785_331473.html