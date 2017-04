El cambio climático sí está afectando

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El calentamiento global es una realidad que todos conocemos y son muchos los que imaginan que dentro de algunos años, los seres humanos nos derretiremos como muñecos de nieve. Apartando estos pensamientos apocalípticos, hay ciertas cosas que el cambio climático sí que está afectando y que ni lo imaginabas.



1. Deportes



La contaminación ambiental es un gran enemigo para los atletas de alto rendimiento, mantenerse saludable y en forma es cada vez más difícil, sobre todo para los que practican deportes al aire libre.



En las Olimpiadas de Rio 2016 apenas se rompieron 27 récords mundiales, muchos menos que en eventos anteriores.



2. Industria aeronáutica



Dos elementos fundamentales para el sustento de la industria aeronáutica son consumir la menor cantidad de combustible y realizar vuelos en el menor tiempo posible.



El calentamiento de la atmósfera causado por la contaminación está produciendo vientos más agresivos, afectando el tiempo de vuelo y el consumo de combustible por el incremento de potencia necesario en los motores.



Todo el dióxido de carbono que enviamos a la atmósfera se nos devolverá en forma de venganza. En el futuro, las personas alérgicas tendrán que tomar medidas extremas para no sucumbir a la contaminación en el aire e incluso los no alérgicos comenzarán a padecer de estos males.



4. Energía hidroeléctrica



Un estudio de Nature Climate Change arrojó que en las próximas décadas hasta el 86 % de las centrales hidroeléctricas del mundo disminuirá su producción energética, incluso hasta en un 30% de su capacidad instalada, debido al cambio climático.



5. Productos vegetales



Mientras más natural y saludable es el entorno donde crece una planta, sus frutos crecen en las condiciones más óptimas para su consumo. Obviamente, las plantas que crecen en ambientes terrestres, aéreos y acuáticos contaminados, alimentándose de agua sucia, no darán los mejores frutos.



6. Rendimiento laboral



El dióxido de carbono no solo perjudica a los que trabajan al aire libre. Estudios recientes han comprobado que cuando este gas se acumula en lugares de trabajo cerrados, ocasiona fatiga en los empleados y altera el proceso de toma de decisiones, lo que afecta la productividad.



7. El propio mundo



Los polos se derriten y la tierra va para abajo literalmente. En unas décadas, quizá Venecia o Stonehenge ya no estarán ahí, esperando a millones de turistas. Gran parte del mundo se convertirá en una nueva Atlántida.



FUENTE: http://www.vix.com/es/ciencia/179355/7-cosas-que-el-cambio-climatico-tambien-esta-afectando-y-en-las-que-quiza-aun-no-habias-pensado