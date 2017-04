El ejercicio rejuvenece los músculos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El tiempo afecta a nuestro cuerpo en todos sus aspectos: algunos cambios los notamos pero otros no tanto. A nivel celular, es lógico que las células envejezcan y se debiliten. Las células de los músculos pueden sufrir daños bastante severos, ya que su regeneración no es simple y las mitocondrias que son las productoras de energía se reducen y pierden efectividad con el tiempo.



Pero lo que muchos expertos dudaban era si el ejercicio físico favorecía o no a la salud de las células musculares en personas mayores de 70 años. Si bien es más que sabido que el ejercicio físico es beneficioso para la salud, hay determinados casos en que se pone en duda qué se debe priorizar, la “protección” de los órganos o el “beneficio” del deporte. Y las personas mayores son uno de esos casos, ya que los especialistas hasta el momento no tenían datos específicos sobre los impactos que el ejercicio tenía a nivel celular en personas mayores.



Para esto se llevó a cabo un estudio que demostró que determinados ejercicios no solo favorecen a las células musculares, sino que pueden llegar a revertir el daño que el tiempo ocasiona en las mitocondrias.



Investigadores en la Mayo Clinic de Rochester (Minnesotta) realizaron un experimento en células de 72 hombres y mujeres sedentarios, un grupo de personas de 30 o menores y otro grupo de personas de 64 o mayores.



Una vez que se establecieron medidas sobre su estado físico, los niveles de azúcar en sangre y la salud de sus mitocondrias, los voluntarios fueron asignados a determinados tipos de ejercicios físicos.



Tipos de ejercicios



Un grupo fue asignado con ejercicios de fuerza que demandó levantar pesas algunos días en la semana, otros realizaron entrenamientos en intervalos 3 veces por semana en bicicletas estacionarias y otros realizaron ejercicio en bicicletas también pero al mismo ritmo por 30 minutos y al mismo tiempo levantaban pesas otros días de la semana.



El grupo número 4 no realizó ningún tipo de ejercicio.



Los resultados



12 semanas más tarde se realizaron los mismos estudios en los niveles en sangre y en las mitocondrias de las personas. Los resultados fueron muy positivos ya que todos los que practicaron algún tipo de ejercicio mejoraron sus niveles.



Si bien todos obtuvieron beneficios, hubo grandes diferencias entre los grupos. Los que practicaron ejercicios con pesas obtuvieron una mayor ganancia de masa muscular, mientras que aquellos que practicaron ejercicios de intervalos mejoraron su resistencia.



Los resultados más inesperados se vieron en las células musculares. En las personas más jóvenes que realizaron ejercicio de intervalos hubo cambios en los niveles de actividad de 274 genes en comparación con los que combinaron ejercicio con pesas e intervalos que modificaron 170 genes. Y los que vieron menos cambios fueron los que practicaron ejercicios con pesas.



En las personas mayores que practicaron intervalos se vio una modificación en 400 de sus genes, mientras que los que levantaron pesas solo modificaron 33 y solo 19 los que practicaron una combinación moderada de ambos.



La explicación



Se cree que la modificación en estos genes les permite a las mitocondrias producir más energía para fortalecer a las células musculares.



La conclusión fue que el daño en las células de los músculos puede ser «corregido» o «revertido» a través del ejercicio, una muy buena noticia para todos aquellos que temían que tuviera el efecto contrario.



La pérdida de músculo aumenta



Más argumentos para comenzar a practicar ejercicio sin importar la edad es que a medida que envejecemos el cuerpo pierde más y más masa muscular. Los adultos de entre 30 y 40 años pierden 2 kilos de músculo por año, mientras que las personas a partir de los 50 pueden llegar a perder 4 kilos de músculo por año.



Y desde los 60 ó 70 aumenta la cantidad de pérdida de músculo: una mujer de 60 puede llegar a tener 10 kilos menos de músculo que cuando tenía 20.



Por tanto, si hasta el momento te encontrabas en la situación de que por temor a dañar los músculos u otros órganos no practicabas deporte, te gustará saber que ocurre todo lo contrario. Eso sí, si padeces una condición especial que te limite tal vez deberías consultarlo con un especialista.



De acuerdo al American College of Sports Medicine, una persona de 60 años físicamente activa puede alcanzar los mismos niveles de rendimiento que una de 40 años.



¿Qué esperas para rejuvenecer tus músculos?



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/178871/segun-la-ciencia-el-ejercicio-puede-rejuvenecer-los-musculos