¿Dónde y por qué adoptar una mascota en CDMX?

(Tomada de la Red)

Si durante los últimos días ha rondado por tu cabeza la idea de compartir tu casa con una mascota. No la compres, mejor adóptala. En la Ciudad de México hay miles de animales que se han quedado sin hogar y que están en busca de una familia.



Los animales de compañía representan una gran inversión - y no nos referimos al dinero- sino al bienestar que aportan a tu vida cotidiana, pues se convierten en un miembro más de la familia, por lo que es de suma importancia cuidarlos y respetarlos, puesto que son seres vivos.



La capital se ha convertido poco a poco en una ciudad pet-friendly por lo que no es raro encontrar espacios para compartir con las mascotas, claro, sin dejar de lado los cuidados y precauciones que implica tener a algún peludo bajo tu resguardo.



Hace algunos años los perros callejeros eran una de las problemáticas más graves a las que se enfrentaban las autoridades de la ciudad puesto que representaban en la mayoría de los casos un foco de infección más allá de un peligro, sin embargo, bajo las medidas implementadas por particulares y autoridades es evidente que las cifras de perros en situación de calle se han visto disminuidas considerablemente.



Hoy en día existen muchos refugios y centros de adopción de perros y gatos en donde es posible encontrar algún peludo que cumpla con las características que buscas y por supuesto que se acople al ritmo de vida que llevas.



Recuerda que, al llevar una mascota a casa, adquieres el compromiso de cuidarla. No es un juguete y seguro que pasará el resto de su vida bajo tus cuidados, por lo que antes de adoptarlo deberás valorar si puedes hacerte cargo.



A continuación, te dejamos un listado de al menos cinco lugares en donde podrás encontrar al que se convertirá en tu mejor amigo - podemos apostarlo- además de las páginas donde es posible localizarlos.







¿DÓNDE PUEDO ADOPTAR?





Rescate Animal



Esta asociación civil tiene como objetivo rescatar a mascotas del maltrato y abandono. No cuentan con un albergue para las mascotas por lo que apelan a la consciencia de las personas para encontrar un hogar a los peludos.



Página: http://www.somosrescateanimal.org/



Facebook: https://www.facebook.com/rescateanimal/







Adóptame México



Se trata de una fundación sin fines de lucro que se fijó como objetivo encontrar un hogar a perros y gatos que han sido rescatados de la calle, o de algún maltrato o abandono, mismos que son rehabilitados, vacunados y desparasitados para encontrar un hogar. A través de su página Adóptame México informa a los interesados sobre los requisitos y proceso a seguir para adquirir una mascota.



Página: https://www.adoptamemexico.com/



Facebook: https://www.facebook.com/adoptamemexico







Yo, como perro



Esta fundación sin fines de lucro se decía a ayudar a las organizaciones y refugios ya existentes en la adopción de mascotas, además a de orientar a los interesados en adquirir un animal de compañía.



Página: http://yocomoperro.com/



Facebook: https://www.facebook.com/yocomoperro/







Presencia animal



Un pequeño grupo de mexicanos se unieron para crear un albergue que atiende a perros y gatos en situación de calle, para posteriormente darlos en adopción a personas comprometidas con integrarlos a su familia:



Página: http://www.presenciaanimal.org.mx/



Facebook: https://www.facebook.com/chaletdelosperritos/







Petco



La tienda especializada en artículos y alimento para mascotas, además de servicio de estética y entrenamiento cuenta con un área especial de adopción. Lo único que tienes que hacer es ir a la tienda más cercana y preguntar por los peludos en adopción.



Página: https://www.petco.com.mx/adopcion



Facebook: https://www.facebook.com/Petco.Mexico/?fref=ts







SEIS ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA:





Toma en cuenta el espacio con el que cuentas.

No tomes la decisión a la ligera, una mascota requiere de cuidados y cariño.

Piensa que tipo de animal se acopla mejor a tu estilo de vida.

Cuando tu nueva mascota llegue a casa, asígnale un lugar limpio.

Recuerda que es un ser vivo, y por lo tanto requiere atención.

¡Respétalo, pero sobre todo quiérelo mucho, seguro que el hará lo mismo contigo!





Fuente:http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/12/1151632