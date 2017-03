¿Esterilización? Aplicarla hará que tu mascota sea ganadora

(Tomada de la Red)

Las perras pueden tener entre cinco y seis cachorros en un parto y quedar preñadas hasta dos veces al año. En lo que respecta a los gatos, pueden permanecer gestantes con la misma frecuencia que los caninos y la media registra que una felina puede tener de cuatro a seis gatitos por parto.



Basta con hacer una multiplicación para determinar la cantidad de gatitos y perritos que nacerían en un año de una hembra.



Dada la problemática que existe en la actualidad en cuanto a animales callejeros (en nuestro país hay al menos 23 millones de canes que viven en la vía pública, de los cuales 70% fueron abandonados, según la organización Animal Héroes), es importante poner especial énfasis en la esterilización de animales de compañía.



Porque eso de que si las hembras no tienen por lo menos una camada no son saludables o aquello de que si se castra a los machos se sentirán frustrados son solo mitos.



A continuación enumeramos los beneficios que traerá a la vida de tu mascota y a la tuya la esterilización.



1.

En las hembras disminuye el riesgo de sufrir cáncer de mama. Si se esteriliza antes del primer celo, el riesgo se reduce en un 99%.



2.

Las gatas y las perras ya no desarrollarán piómetra, una grave infección uterina; esto porque el tracto reproductivo se elimina durante el procedimiento de la esterilización.



3.

Se elimina el celo en las hembras y, en consecuencia, el sangrado.



4.

En los machos ya no tendrán la necesidad de escapar, ser atropellados o terminan peleando con otros machos, en su búsqueda de salir en busca de una hembra.



5.

También reducen los problemas de próstata, incluyendo posibles cánceres futuros de este órgano.



6.

En el perro y el gato macho se disminuye el hábito de marcar territorio con orina.



7.

La mascota esterilizada puede llegar a ser más dócil, por lo que si tu mascota presenta conducta agresiva, tus problemas podrían desaparecer.



8.

Se tienen registros de que los animales esterilizados necesitan consumir menos comida.



9.

La esterilización además de solución, es una medida de prevención frente al contagio de enfermedades.



10.

Además, esterilizar evita que las crías sean enviadas a la calle al no haber encontrado un hogar.



Pensar en la esterilización de los perros y gatos, tanto de la calle como con dueño, es pensar no sólo en el bienestar y salud de estos, sino que también en la calidad de vida de nuestras comunidades.

Dra. Melania Gamboa, Gerente de Programas Veterinarios de World Animal Protection.

Todo dueño de mascotas que se respete debe tener a sus animales esterilizados, no dejar que salgan a deambular a la calle, y si la hembra es preñada antes de la esterilización no dejar a los cachorros abandonados.



Fuente:http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/03/02/esterilizacion-aplicarla-hara-que-tu-mascota-y-tu-sean-unos-ga/