¡Me estoy quedando calva!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Tu cabello está adelgazando más que tú? No te esperes a que crezca de vuelta, o que se fortalezca por si sólo. Si es un problema de edad, ¡puedes superarlo! Si es un problema de químicos, primero deberás olvidarte de ellos y aplicar estos pequeños trucos para aumentar el grosor de tu cabello.



Si estás perdiendo cabello en la parte frontal



Pide un nuevo corte con capas cortas o fleco. Al estilizar el cabello en la parte frontal, podrás disfrazar las horribles entradas. Y para peinarte, usa un cepillo redondo y secadora para crear volumen (con movimientos hacia adelante). Evita peinados que le den protagonismo a tu frente y aprovecha el cabello suelto.



Si estás perdiendo cabello por partes



Cámbialo. Si entrecruzas esa parte, podrás disfrazar las lagunas de cabello. Toma un pedazo pequeño de cabello (un par de milímetros) y jálalos hacia la izquierda. Luego toma otra pieza del lado izquierdo y jálala hacia la derecha. En conclusión harás un parche de cabello. No es difícil, y tampoco llamará la atención.



Si estás perdiendo cabello en todos lados



Podrías considerar una peluca. Para mejores resultados, tu mejor opción será acudir con un estilista y encontrar una buena peluca. Lo más recomendable es que sea 100% de cabello natural para tener un ‘look’ menos artificial. También deberás encontrar cabello de tu misma descendencia y de un color parecido al tuyo.



Todos sufren caída del cabello



Sólo porque veas cabello en el drenaje de tu regadera, no quiere decir que estás perdiendo cabello. Ahora en día las mujeres se lavan con menor frecuencia su cabello, así que con cada baño, más pelo caerá.



Una persona normal pierde aproximadamente entre 30 a 50 cabellos al día. Y si te bañas sólo una vez a la semana, se caerán más o menos 200 cabellos en ese baño. Ahora, si esa cifra se maximiza a mil, ya no es una pérdida normal. Si te preocupa, guarda un poco de ese cabello y consúltalo con un dermatólogo.