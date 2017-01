Campaña de Royal Canin concientiza sobre abandono de mascotas

(Tomada de la Red)

Mediante el slogan "Piénsalo", la marca hace referencia a la cifra de animales en situación de calle en ese país europeo durante 2015.



De acuerdo con cifras de la Fundación Affinity, en 2015, en España fueron abandonados 137 mil animales de compañía.



Con esto en mente, la empresa Royal Canin lanzó por medio de su cuenta en YouTube la campaña “Piénsatelo”, la cual recupera dicha cifra para hacer conciencia sobre el abandono animal.



SrBurn es la agencia encargada de esta campaña publicitaria, al tiempo que The Royal Family Films fue la casa productora del video.



La mención de diversos números representados en una variedad de letreros va en crecimiento hasta alcanzar el 137 mil, para finalmente mostrar a un perro que es dejado por su dueño a la mitad de una autopista.



De acuerdo con datos de Statista, Royal Canin fue la cuarta marca de comida para perros más buscada durante 2015 en España, con 920 mil consumidores que adquirieron las distintas variedades que vende esta marca.



En México, el Inegi estimó que en 2015 existían unos 18 millones de perros en todo el país, de los cuales sólo un 30 por ciento tenía dueño.



En particular, hay estados del país que consideran el abandono de animales como un delito.



Entre ellos, están el Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Veracruz, Michoacán, Chihuahua, Yucatán y Quintana Roo.



Por esta razón, el impacto de la campaña puede tener alcances mayores, aunque siempre referidos al caso particular de España.



Aunque marcas como Pedigree, Purina o la misma Royal Canin también han creado anuncios publicitarios sobre el mismo tema, enfocados hacia el público mexicano.



