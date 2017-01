Hábitos de personas seguras de sí mismas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando una persona confía en sí misma se nota, porque tiene una luz particular que toca a todas las personas que la rodean… Son ese tipo de personas capaces de levantar la cabeza luego de un golpe muy duro, porque confían en que sus cualidades los ayudarán con cualquier desafío.



Estos son algunos de los hábitos que comparten las personas seguras de sí mismas, ¡averigua si tienes alguno!



#1 No son perfectos

Las personas que creen en sí mismas saben que no son perfectas y que muchas veces se equivocan, sin embargo, se centran en sus puntos fuertes, abrazan sus cualidades y aprenden de sus equivocaciones.



#2 Tienen un “ritual” de confianza

En esos días en los que se sienten débiles y están a punto de ceder frente a sus miedos, se dan una inyección de autoestima. Puede ser parados frente a un espejo hablándose a sí mismos, resaltando sus puntos fuertes y dándose ese impulso de confianza; o dando un discurso en su mente resaltando todas aquellas cosas que los hacen especiales.



#3 Pasan tiempo a solas

Sentirse libres y relajados es una de las mejores sensaciones que existe, nos muestra que somos independientes y que podemos hacer todo lo que nos propongamos. Por eso, este tipo de personas suelen tener su tiempo a solas para reencontrarse, pensar y sentirse libre. Disfrutan de la compañía de los demás, pero también disfrutan mucho su propia compañía.



#4 No se dejan llevar por los estereotipos

Nada de lo que digan los medios respecto a las apariencias físicas o comportamiento es importante en la vida de este tipo de personas. Saben lo que significa estar saludables y trabajan por eso, pero no necesariamente lo hacen para estar delgados.



#5 “Nada personal”

Todos tenemos nuestros días, pero las personas seguras de sí mismas son capaces de mirar los problemas en perspectiva, porque saben que después de la tormenta siempre sale el sol. Son esas personas optimistas capaces de encontrar aprendizajes en cada problema que les plantea la vida.



#6 Son positivos

Las personas que confían en sus instintos y en sus cualidades suelen ser muy positivas, ya que no hay miedos que se apoderen de sus acciones. Saben lo que hacen y por qué lo hacen y eso les aporta la paz mental necesaria para alejar la energía negativa de su vida. Cuando están cerca de otras personas su energía es contagiosa, por lo que todos disfrutan de la felicidad que irradian.



#7 Buscan maneras de mejorar el mundo

Conocen sus fortalezas y saben que pueden usarlas para hacer cosas buenas por el mundo, por lo que pasan sus días pensando en la mejor forma de ayudar a otros.



