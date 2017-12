Esta ardilla todavía regresa para visitar a la familia que la salvó hace 7 años

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Con solo 4 semanas de edad, una pequeña ardilla fue atacada por un búho y quedó gravemente herida. Era muy difícil que pudiera sobrevivir en la naturaleza con esas heridas, pero un grupo de rescate de vida salvaje la encontró y la acogió. El grupo la colocó con Brantley Harrison y su familia, quienes ayudan a rehabilitar animales, y cuando la pequeña ardilla llegó, no tenían idea que estaba a punto de cambiar sus vidas.



En octubre de 2009, la ardilla a la que llamaron Bella, llegó a Brantley, y como no era lo suficientemente mayor como para volver a la vida salvaje antes del invierno, permaneció con la familia hasta la primavera y fue criada junto con otras tres ardillas: Larry, Moe y Curly.



Las cuatro pequeñas ardillas vivían juntas en una jaula de liberación al aire libre, siendo alimentadas con fórmula, frutas y verduras, y muchas nueces.



Ardilla vuelve para visitar a la familia que la salvó todos los días



Mientras la pequeña estaba siendo rehabilitada, no parecía haber nada particularmente especial sobre ella. Bella actuaba como cualquier otra ardilla a la que la familia había rehabilitado y querido, y pensaron que una vez que la liberaran, eso sería todo.



“Su personalidad no era diferente a la de cualquier otra ardilla que haya criado alguna vez mientras estuvo bajo mi cuidado. El objetivo principal es devolverlos a todos a la naturaleza, así que nunca la traté como una mascota. Ella actuó de manera diferente a las demás “.



Ese abril, Bella y las otras tres ardillas finalmente estaban listas para regresar a la vida salvaje. Con entusiasmo corrieron entre los árboles, muy ansiosas por explorar su nuevo entorno. En el transcurso de la semana, las cuatro ardillas se asimilaron de forma segura en la naturaleza, pero Bella no estaba lista para despedirse de la familia que la había criado todavía.



“Ella comenzó a regresar por gusto pocos días después de ser liberada. Los otros regresaron también por unos días, lo cual es muy típico y luego, después de una semana o así, por lo general dejan de venir y acercarse a ti. Bella se sienta en la puerta esperando que alguien se dé cuenta de que ha venido a visitarla. Incluso ha recurrido a saltar a la ventana del comedor para ver si alguien la ve”.

Bella en la ventana



Han pasado más de siete años desde que Bella fue devuelta a la vida salvaje, y todavía regresa para visitar a la familia que la salvó casi todos los días. Cada vez que viene, se queda un rato, sentada en los brazos de estas personas y felizmente aceptando montones y montones de nueces.



A ella realmente no le gusta ser una mascota, pero le encanta estar cerca de su gente, quienes aman sus visitas tanto como a ella.



“Mi esposo llegará tarde a algo y se apresura a salir por la puerta para saludarla y él corre felizmente hacia adentro al gran cuenco de nueces que dejamos en la puerta de entrada para agarrar un puñado y vuelve a pasar un rato con ella”.



Bella se ha convertido en un miembro de la familia, y hace unos años, su familia humana conoció a su familia de ardillas por primera vez.



Bella había aparecido con una pata lastimada, así que su familia la atrapó de nuevo, le dio antibióticos y la volvió a poner en una de sus jaulas de rehabilitación para que pudiera sanar.



Estaba casi lista para ser liberada en la naturaleza cuando un día dio a luz a tres bebés, lo que obligó a su familia humana a cuidar a la pequeña familia de ardillas hasta que los bebés fueran lo suficientemente mayores como para ser liberados.



