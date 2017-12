Niña mira fijamente a los ojos a esta perrita moribunda y se niega a renunciar a ella

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Gracias a la organización de rescate animal Rescue From The Hart, una perra con desnutrición severa logró obtener una nueva oportunidad de vida tras encontrarse al borde de la muerte porque su desconsiderada madre humana la dejaba aguantar hambre intencionalmente.



Cuando la perrita a la cual decidieron llamar "Angel" fue encontrada, tenía una apariencia devastadora, podían verse a simple vista sus costillas sobresaliendo y a causa de la misma desnutrición, sus órganos estaban presentando problemas.



Cuando la perrita a la cual decidieron llamar “Angel” fue encontrada, tenía una apariencia devastadora, podían verse a simple vista sus costillas sobresaliendo y a causa de la misma desnutrición, sus órganos estaban presentando problemas.



Le pusieron el nombre de Angel haciendo referencia al gran milagro de que se encuentre hoy con vida.



La perrita no tenía muchas esperanzas de sobrevivir, pero gracias a Rescue From The Hart, actualmente ella está sana y con una apariencia irreconocible. La recuperación de Angel fue documentada por medio de un vídeo que posteriormente se compartió en Internet y que ha tocado el corazón de una gran cantidad de personas.



Lo más probable es que Angel haya pasado muchos meses sin alimentarse correctamente, sus patas estaban muy débiles y cuando la rescataron ni siquiera era capaz de sostenerse por ella misma.



El proceso de recuperación de Angel tomó un año aproximadamente, al final del vídeo se puede ver a la perra corriendo en la clínica y siendo llevada a pasear por los trabajadores de la organización, ella luce realmente radiante a comparación de cuando fue rescatada.



La responsable de que la perra se encontrara en esas terribles condiciones es Kay buell, quien reconoció haber cometido actos de crueldad animal similares con otros perros. Después de más de 18 meses de lucha por parte de la organización, ella fue condenada a 1 año de prisión, 3 años de libertad condicional y no podrá tener animales bajo su cargo durante 10 años.



“En virtud de la ley de California, esta ha sido la pena más dura que Buell pudiera recibir sin ir a juicio”.



“Creo que todos podemos estar de acuerdo en que el tiempo no es suficiente cuando las personas hieren a los animales, los niños y los ancianos. Esos que se aprovechan de los sin voz y aquellos que necesitan nuestra protección merecen las penas máximas permitidas por la ley.”

Esta es sin duda una de las historias de rescate más significativas de la organización hasta el momento. Actualmente, Angel vive con una nueva familia donde está recibiendo muchas dosis de amor y cuidado como ella realmente se lo merece.



