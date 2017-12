Las mascotas más inteligentes

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La capacidad para atender trucos y órdenes es, muchas veces, el referente para medir la inteligencia de las mascotas. Los perros son el animal de compañía que más vinculamos con la inteligencia, de hecho, según el estudio realizado por la Universidad de Columbia, hay razas de canes que pueden llegar a aprender hasta 200 palabras, contar hasta 5 y realizar sumas sencillas como lo haría un niño de 2 años. Pero, ¿qué otras razas o especies has desarrollado un gran intelecto? Kiwoko, una cadena de tiendas de mascotas, ha elaborado una lista mostrando aquellas que le dejarán sin palabras.



Los perros son la mascota por excelencia. Pese a que es un animal que nos ha acompañado durante toda nuestra historia, su inteligencia ha sido poco estudiada, quizá porque muchos de sus comportamientos inteligentes se asocian erróneamente al adiestramiento. Se dice que la inteligencia de un perro mayor es similar a la de un niño de tres años, y se ha comprobado que son capaces de distinguir las fotos de perros de las de otros animales. Dentro del mundo canino, hay razas que cuentan con mayor potencial que otros:



1. Border Collie: Conocido por su capacidad de aprender. Es la raza más utilizada en agility, pastoreo y cualquier actividad que requiera un perro ágil, infatigable y obediente.



2. Poodle (Caniche): Como no se distraen fácilmente, son muy receptivos para adiestrarlos (tanto en obediencia como en agilidad). Son metódicos, energéticos y excelentes con los niños.



3. Pastor Alemán: Destaca por su gran inteligencia y agilidad por lo que se destina a trabajos como guardián, perro guía, policía, perro de ataque, detector de drogas, etc.



4. Golden Retriever: Son reconocidos por su gran inteligencia, fidelidad y adaptación al entorno.



5. Doberman: De carácter enérgico que, siempre que reciba un buen adiestramiento, se muestra estable, asentado y sociable. Es muy fiel y dependiente de la familia, y demuestra una devoción ciega por su dueño, aunque es amigable y cariñoso, sobre todo con los niños.



