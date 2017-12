Evita subir de peso esta Navidad con estos tips

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La época decembrina es conocida por las constantes reuniones y cenas que tenemos con familiares y amigos, eventos donde solemos abandonar la dieta y dejarnos llevar con las delicias navideñas, las cuales suelen ser comidas altas en grasa y calorías, por lo que al final del año terminamos con unos cuantos kilitos de más.



Para evitar esto, Nathalia Molina, nutrióloga de Atún Dolores nos brinda algunos tips ideales para aprender a administrar mejor nuestras comidas y poder disfrutar de la temporada sin culpa.



1. La manera en la que distribuyes los alimentos es la clave para mantener tu peso. Si disminuyes durante la semana la ingesta de cereales refinados y productos derivados como tortilla, pan, bolillo, galletas, tostadas, pasta, arroz, etc., podrás disfrutar sin remordimiento de una comida en diciembre con carbohidratos.



2. Si vas a un brindis, procura no tomar más de dos copas de alcohol por evento.



3. Para que en la cena de Navidad puedas comer de todo un poco, procura consumir durante tu día verduras, proteínas, frutas y gelatina.



4. Si tienes a tu disposición cereales, papa al horno o en puré, pastas como espagueti o ravioles, bolillo, y similares, trata de elegir sólo una de estas opciones o de seleccionar dos pero la mitad de sus porciones.



5. Procura siempre beber agua natural en lugar de jugo, refresco y bebidas azucaradas.



6. Evita el consumo de cremas, aderezos y salsas con base de harina para tus platillos fuertes.



7. Incluye en tu menú alimentos bajos en calorías y ricos en Omega 3 como el Atún Dolores, conocido por su versatilidad a la hora de preparar recetas deliciosas y saludables.



Con estos consejos ya no tienes pretexto para descuidarte durante las fiestas navideñas y poder olvidarte de sacrificar el pavo, los romeritos, el bacalao y todos los deliciosos platillos tradicionales de la época.