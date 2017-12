Cinco frutas bajas en carbohidratos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seguro sabes que las frutas son buenas para ti. Contienen vitaminas esenciales, así como antioxidantes que te protegen del cáncer. Sin mencionar que son una opción dulce y saludable para tus antojos. Comer frutas y verduras al día puede ayudarte a reducir el riesgo de muerte, infartos, cáncer y diabetes Tipo 2.



Sin embargo, la fruta se conseguido una mala reputación a lo largo de los años porque tiene muchos carbohidratos. Al final del día… ese azúcar tiene que irse a algún lado, ¿cierto? Entonces la gente asuma que no existe una fruta con pocos carbohiratos y las elimina de su dieta para siempre.



Pero eso está mal. Aunque es verdad que las frutas sí tienen azúcar, es importante recordar que son una parte importante de una buena alimentación. Y los carbohidratos que tenga son naturales, a comparación de los procesados de una rebanada de pan blanco.



Durazno



Los duraznos serán dulces y jugosos, pero sólo tienen 3.89 gramos de carbohiratos y 17 calorías. También son una rica fuente de Vitamina A. Y sí, tal vez no sean los más baratos del mundo, pero SÍ son deliciosos. ¡Ojo! Hablo de los duraznos naturales, no los que se venden enlatados en almibar.



Kiwi



El delicioso kiwi tiene 11 gramos de carbohidratos… pero eso no es todo. También cumple con tus necesidades diarias de vitamina C y es además una rica fuente de vitamina K. También es rica en minerales como potasio, fósforo y cobre. Sí… ¡también necesitas cobre!



Sandía



Seguro has escuchado que la sandía tiene mucha azúcar, pero en realidad tiene más agua. Una taza de sandía contiene sólo 11 gramos de carbohidratos, así como vitamina C, vitamina C, potasio y magnesio.



Fresa



Una canasta de fresas es una excelente opción para regalar, especialmente si quieres dar algo natural, rico y saludable. Una taza de fresas tiene 11 gramos de carbohidratos es un fuente increíble de anioxidantes. Ofrece el 149% de lo que necesitas de vitamina C ¡al día! También es una gran fuente de folato y manganeso. Por si fuera poco, como son tan pequeñas, es posible que no las comas en exceso.



Aguacate



¡El aguacate es una fruta! Y quizá no sea la más saludable por las grasas que se carga, pero en realidad puede ser súper saludable si sabes cómo comerla. 100 gramos de aguacate contiene 8.53 gramos de carbohidratos. Además es una buena fuente de fibra y grasas saludables. ¡Y es delicioso!