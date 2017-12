Cambio brusco de temperatura puede ocasionar parálisis facial

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Médicos del IMSS pidieron protegerse de los cambios bruscos de temperatura por las inclemencias del frío, por lo que sugirió al momento de salir de un lugar caliente a uno frío, cubrir el rostro y las vías respiratorias lo más posible para evitar enfermedades. Héctor Payán Valdez, adscrito al área de Urgencias del Hospital General Regional (HGR) No. 1 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), señaló que los resfríos son los malestares más frecuentes en temporada invernal, pero no los únicos.



En este sentido, el especialista del IMSS en Chihuahua, señaló que también las parálisis faciales que pueden ocurrir después de una infección en las vías respiratorias y exposición al frío intenso.



La parálisis significa que no se pueden mover los músculos en absoluto y esto es a causa de una inflamación localizada en el nervio facial y en el núcleo del nervio facial en el cerebro.



Señaló que las infecciones en el oído pueden ser también causa de que se presente la inmovilización facial y que el malestar, por lo general, aparece de manera súbita, aunque suele empeorar de dos a tres días después.



El especialista mencionó que los síntomas casi siempre están sólo en un lado y pueden ir de leves a graves.



En el área de la cara se siente rígida y jalada hacia un lado, también se presenta dificultad para cerrar el ojo, comer y mover los músculos, además de la piel caída, como el párpado o la comisura de la boca.



Asimismo, el médico del IMSS señaló que puede haber babeo por la falta de control de los músculos de la cara, trastornos en la sensibilidad del gusto y una disminución en la percepción del sonido (hipoacusia).



Es posible que la persona no se dé cuenta de los cambios físicos que está sufriendo en su rostro, hasta que alguien más se los haga saber. En ese momento es necesario acudir con el médico para que valore e indique el procedimiento a seguir.



Los síntomas empiezan a disminuir en cuanto se controla la enfermedad que la origino, y el medicamento proporcionado es para aliviar los malestares causados como resequedad en los ojos ó antiinflamatorios.



Es variable el tiempo de recuperación de la persona, puede ser en unos días ó puede tardar incluso meses en fortalecerse los músculos del enfermo, todo depende de la condición física que presente.



Para evitar este tipo de enfermedades es recomendable mantener un buen estado de salud ingiriendo una alimentación balanceada que les brinde vitaminas y los nutrientes necesarios, además de la práctica de ejercicio y protegerse de los cambios de temperatura.



Exhortó a los derechohabientes que en caso de sufrir el malestar no se automediquen ni esperen a componerse con el tiempo y mejor acudan a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción para que el especialista les brinde ayuda para restablecer su salud.