¿Cuándo te conviene visitar más Disney?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si has visitado antes un parque de Disney sabrás que no todo es un color de rosa, a menudo hay que lidiar con largas filas, precios altos por boletos de entrada, hoteles y souvenirs.



Aun los mejores planeando un viaje a Disney no pueden darles la vuelta a estos costos, especialmente si viajas con toda la familia, sin embargo, un poco de paciencia y planeación extra puede hacer que esas vacaciones inolvidables te salgan más baratas.



Si eres un viajero que puede tomar vacaciones flexibles, te conviene planear un viaje en la “temporada baja” de los parques, es decir fuera de días festivos, vacaciones escolares, meses de verano y fines de semana.



En términos generales el mes de enero y principios de febrero son los días más baratos para visitar Disney World.



Enero es un mes tranquilo en los parques, las habitaciones de hotel e incluso las entradas al parque son más baratas, además de que, al haber menos personas, es más fácil trasladarse y subir a las atracciones.



Los peores días para visitar los parques son la semana de Navidad y año nuevo, estos son los días más concurridos y caros.



Piénsalo bien también en la temporada de Pascua, y por supuesto los meses de verano.



Por último, también toma en consideración que al visitar el parque los días lunes a jueves, encontrarás menos gente aún, esto en cualquier época del año.