¿Sí o no a las dietas vegetarianas?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Una dieta vegetariana es aquella que omite de manera total los productos de origen animal. La base de su alimentación son los vegetales, legumbres, frutas, cereales y productos derivados de plantas.



Algunos beneficios de estas dietas son: Mayor ingesta de fibra y vitamina C, ayudan a reducir los niveles de colesterol y estabilizar el azúcar en la sangre; además son ricas en nutrientes como vitamina C y E. Algunos vegetales son ricos en calcio de fácil absorción como la coliflor.



Pero es importante precisar que no siempre es necesario eliminar los alimentos de origen animal, pues éstos también aportan beneficios a nivel cardiovascular y tienen nutrimentos indispensables para la salud del organismo. Aunque sí se deben reducir las porciones de consumo de carne diaria. Se trata de equilibrar la alimentación y evitar a toda costa los alimentos procesados y refinados.