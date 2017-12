No es exageración, la 'gripe del hombre' es real y más severa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

A diferencia de las mujeres, los varones tienen una respuesta inmune más débil a los virus respiratorios virales, concluye estudio.



Si eres hombre es posible que más de una vez al año hayas enfermado de gripe o resfriado común y de inmediato colapses y sientas morir; aunque muchos piensen que se trata de una exageración, un científico salió en defensa de los varones para confirmar que los síntomas son reales y más severos toda vez que las diferencias de género juegan un papel importante en el sistema inmunológico.



El Doctor Kyle Sue, de la Memorial University of Newfoundland, de Canadá, se encargó de realizar una investigación cuyos resultados publicó en la 'British Medical Journal' y en lo cuales determinó que la “gripe del hombre” es un fenómeno que convierte al varón en el “sexo débil”.



Esto no significa que el hombre aguante menos el impacto de una enfermedad que una mujer, al menos no por cuestiones de resistencia, pues de acuerdo con el especialista, el factor que lleva al hombre a ser más vulnerable tendría explicación en las hormonas.



Su investigación fue confirmada al basarla en precedentes históricos del pasado, así como en la observación de cultivos de células epiteliales nasales de humanos y de ratones, animales reconocidos como buenos modelos de fisiología humana para la investigación médica, infectadas con influenza estacional A.



Y es que de acuerdo con el Dr. Kyle Sue, la testosterona que produce el hombre suele tener un efecto “inmunosupresor” ante las vacunas haciendo que el sistema inmunológico no combata eficientemente las infecciones, y creando en todo caso una respuesta de resistencia de la infección.



Por el contrario, el estrógeno -la hormona sexual de tipo femenino- actúa diferente y promueve una respuesta inmunológica mejor, que le ayuda a combatir la enfermedad y potencia el efecto de vacunas y medicinas.



Por otra parte, la investigación realizada por Sue tocó base en un estudio estadounidense sobre tasas de mortalidad relacionadas con la gripe entre 1997 y 2007, encontrando que “los hombres tuvieron tasas más altas de muertes asociadas a la influenza en comparación con las mujeres en los mismos grupos de edad”.



De acuerdo con el estudio del Dr. Sue, “las diferencias sexuales se extienden a otras infecciones respiratorias más allá de la influenza. En muchas enfermedades respiratorias agudas, los hombres son más susceptibles a complicaciones y exhiben una mortalidad más alta”.



El investigador también concluyó que aunque pudiera parecer una exageración, el hombre busca beneficios para la conservación de energía cuando está enfermo, por lo que acostarse en el sofá, no levantarse de la cama o recibir ayuda con las actividades de la vida diaria puede ser un comportamiento común y que responde a un proceso evolutivo de protección entre los depredadores.



