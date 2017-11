Este robot con cola quiere ser tu nueva mascota

(Tomada de la Red)

La gente ama a las mascotas, pero no todo el mundo puede tener una, ya sea por razones de salud, falta de tiempo o espacio en sus hogares. Por eso, Yukai Engineering ha desarrollado Qoobo, un cojín interactivo con una cola que se mueve en respuesta a los golpes y roces del usuario. Este pequeño cyborg en forma de mitad del torso y la cola de un gato está diseñado para proporcionar una sensación de comodidad.



Metro charla con Shunsuke Aoki, CEO de Yukai Engineering.



¿Qué es Qoobo?

Qoobo es un cojín interactivo con una cola que se mueve en respuesta a los golpes y roces del usuario. También a veces se mueve espontáneamente para llamar la atención del usuario. La simple comunicación que sólo utiliza movimientos de cola sin depender de sonidos o expresiones faciales tiene como objetivo proporcionar una sensación de comodidad a las personas y a los animales.



¿Qué te inspiró a desarrollar este cyborg?

Una diseñadora de la empresa se mudó a un apartamento que no le permitía quedarse con su gato y comentó que deseaba tener algo esperándole en casa para consolarla al final de un largo día.



¿Cuáles son las principales características de Qoobo?

Qoobo está diseñado para proporcionar un sentido de comodidad a las personas mayores y a aquellos que desean tener una mascota pero no pueden (como las que sufren alergias a las mascotas, los residentes de apartamentos y las personas que están demasiado ocupadas) y ayudar a hacer sus vidas más alegres.



¿Buscan reemplazar mascotas con Qoobo?

No. Qoobo no tiene la intención de reemplazar ninguna mascota. Es una alternativa a las mascotas que ayuda a las personas a sentirse relajadas como cuando están con mascotas reales. Por cierto, Qoobo no es un gato. Puede ser un gato, un perro o cualquier cosa que quieras que sea. Ese es el beneficio de no tener cara.



¿No es raro tener un cyborg en vez de una mascota?

La gente que ha conocido a Qoobo parece enamorarse de él tan pronto lo abraza. Los adultos mayores, en particular, responden positivamente. En un centro de atención para ancianos en Japón, Qoobo ayudó a una residente con problemas de memoria a recordar el gato que solía tener y hay una foto muy dulce de su Qoobo abrazador.