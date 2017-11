Las modelos de Victoria's Secret revelan su dieta

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un cuerpo escultural como el de las modelos de Victoria's Secret no se logra de la noche a la mañana, requiere de esfuerzo físico, pero fundamentalmente de una dieta bien equilibrada, balanceada y saludable. Esto no significa que se maten de hambre, solamente hay que saber qué comer y en las porciones adecuadas.



Si tu deseo es lograr un físico como el de estas hermosas mujeres, sigue estos tips que algunas de ellas como Josephine Skriver, Karlie Kloss y Stella Maxwell, nos revelaron. Verás que su dieta no es tan difícil de seguir, ni tampoco tan estricta como se piensa.



¿Qué es lo que comen?

Su dieta está basada en proteínas y carbohidratos. La base de su alimentación está en el desayuno, la mayoría de los carbohidratos los ingieren por la mañana, para que el cuerpo los pueda metabolizar de una mejor manera.



Josephine Skriver hace un desayuno y aparte un brunch, con platillos como huevo con verduras o jamón de pavo y para tomar, un smoothie de frutas con chía.



Entre horas nada mejor que una barrita de nueces, frutas y semillas, como berries y almendras, o yogur con granola.



Para la comida, una ensalada con pollo asado y arroz al vapor o ¿qué tal? una pieza de salmón también acompañado de verduras.



La cena debe ser ligera, repitiendo el pescado a la parrilla o solamente la ensalada con algún aderezo natural.



Las modelos también se dan sus pequeños “gustos culposos”, Miranda Kerr ama el chocolate oscuro, Erin Heatherton adora la carne y el queso. No es necesario que dejes de disfrutar lo que más te gusta, date ese placer de vez en cuando, como lo hacen ellas.



¡No olvides el ejercicio! con una buena rutina lograrás resultados espectaculares.