Dime en qué mes naciste y te diré cómo eres

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Astrología es una ciencia milenaria que estudia la influencia y los movimientos de los astros sobre lo que ocurre en la Tierra, la posición de cada uno de ellos en el momento exacto de nacimiento de una persona, su país o mes de nacimiento.



Esta ciencia ha sido utilizada por varias culturas entre ellas la maya, la china y la egipcia por mencionar algunas; por lo que sí quieres saber como es tu personalidad sigue leyendo.



Enero. Por la rotación de la tierra se dice que los nacidos en este mes son personas sumanente exigentes, no muestran sus emociones y se aburren con facilidad.



Febrero. La mayoria de los nacidos este mes son bipolares, cambian de humor con facilidad; su esencia es temperamental, por lo que son son muy tranquilos. Valoran la honestidad y la lealtad. Consiguen sus metas con determinación. Aman la libertad. Son rebeldes cuando se les imponen restricciones. Les encanta hacer nuevos amigos aunque no lo demuestren. Son ambiciosos y muy capaces de alcanzar sus sueños. Románticos en el interior pero no en el exterior.



Marzo. Ellos tienen una personalidad arrolladora aunque también son muy tímidos. La honestidad es su bandera.



Abril. Este mes es cabalístico, las personas que nacen son muy especiales. La mayoría son sensibles, positivos, confiados, amables y muy inteligentes.



Mayo. Tienen un carácter súper fuerte y se enojan con gran facilidad; aunque les encanta ser el centro de atención y son firmes con su forma de pensar. Les encanta soñar. Poseen una gran intuición. Aman la lectura, las artes y viajar.



Junio. Tienen la mejor personalidad, es un placer estar cerca de ellos. Les encanta hacer nuevos amigos y salir. Tienen mucha facilidad para hacer nuevos amigos. Les encanta la música y el cine. Alegres y extrovertidos.



Julio. Son personas muy reservados y súper orgullosos. Fáciles de herir, por lo que también son temperamentales y muy ingeniosos. Su mayor virtud es que no suelen ser rencorosos, aunque perdonan pero no olvidan. Juzgan a las personas a través de sus comportamientos.



Agosto. Ellos no le temen a los riesgos. Les encanta ser el centro de atención aunque tienen un gran corazón; pero sí alguien les falla son muy vengativos. Les encanta la música y aman la libertad.



Septiembre. Son muy activos, dinámicos y narcisistas. Les encanta resolver los problemas de los demás, pues son muy cariñosos y protectores.



Octubre. Son personas que aman a su familia por sobre todas las cosas. Valoran la amistad y no les preocupa controlar sus emociones.



Noviembre. Son dignos de confianza, pues son seres muy leales y apasionados. Emocionales son temperamentales.



Diciembre. Ellos suelen ser leales y generosos. Sus características los convierten en líderes natos en su escuela o trabajo. Es muy fácil hablar con ellos, pero es muy difícil comprenderlos. Tienen muchísimas ideas gracias a que su mente es muy activa.